H Maxus στην Auto Athina 2026 Powered by Ατλαντική Ένωση

Η MAXUS, ένας από τους πιο καινοτόμους κατασκευαστές ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων παγκοσμίως και επαγγελματικός βραχίονας του Ομίλου SAIC Motor – της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα, έχοντας διαγράψει μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία στην ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), με υψηλές επιδόσεις, θα δώσει δυναμικό «παρών» στην έκθεση που θα συγκεντρώσει όλους τους λάτρεις των τεσσάρων τροχών.Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά όλη την γκάμα της μάρκας, από το eDeliver 5 έως το ισχυρό eDeliver 9 και το T60 Max, ενώ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της Press Day, θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του MAXUS eTERRON 9 στην ελληνική αγορά.Η μάρκα, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Automotive Solutions A.E., μέλος του Ομίλου Motor Oil, ενώ την πανελλαδική διανομή και την τεχνική υποστήριξη της μάρκας έχει αναλάβει ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, έχει σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων, γεγονός που έχει ήδη αναγνωριστεί από την έδρα της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία και ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στην αγορά.Η MAXUS παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική ανάπτυξης της παρουσίας της στην Ελλάδα, επενδύοντας διαρκώς στην εξυπηρέτηση πελατών, στην ενίσχυση του δικτύου της και στην προσφορά καινοτόμων και αποδοτικών λύσεων επαγγελματικής μετακίνησης.