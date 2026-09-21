Από τον τρύγο στο ποτήρι: Η διαδρομή του Μοσχάτου μέχρι να γίνει Δεκαράκι

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Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας του τρύγου. Είναι η στιγμή που ολοκληρώνεται ένας κύκλος στο αμπέλι και ξεκινά ένας νέος: αυτός που θα οδηγήσει το σταφύλι στην απόσταξη και, τελικά, στο ποτήρι.Για το Δεκαράκι, αφετηρία είναι πάντα η ποικιλία. Άλλωστε, η φιλοσοφία της οικογένειας αποσταγμάτων Δεκαράκι βασίζεται ακριβώς σε αυτή: κάθε ποικιλία σταφυλιού έχει τον δικό της χαρακτήρα και αξίζει να εκφράζεται ξεχωριστά μέσα από το απόσταγμά της.Στην περίπτωση του Μοσχάτου, η αρχή γίνεται στον Τύρναβο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αρωματική ποικιλία, η οποία καλλιεργείται στην περιοχή και τρυγιέται στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο καρπός έχει φτάσει στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης.Η στιγμή του τρύγου έχει τη δική της σημασία. Μαζί με την προέλευση, το έδαφος και το υψόμετρο του αμπελώνα, επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης που στη συνέχεια θα περάσουν στο απόσταγμα.Μετά τον τρύγο, τα στέμφυλα οδηγούνται στην απόσταξη. Η διαδικασία για το Δεκαράκι πραγματοποιείται σε παραδοσιακούς, χειροποίητους χάλκινους άμβυκες και σε ελεγχόμενο, κλειστό κύκλωμα παραγωγής.Η πολλαπλή επαναπόσταξη αποτελεί βασικό μέρος της παραγωγής. Η θερμοκρασία παρακολουθείται προσεκτικά και σε κάθε στάδιο πραγματοποιούνται τα λεγόμενα «κοψίματα», ώστε να επιλέγεται το κατάλληλο μέρος του αποστάγματος, με έμφαση στην «καρδιά» του.Εδώ σημαντικό ρόλο έχει η εμπειρία του Master Distiller. Γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας, παρακολουθεί την απόσταξη και καθορίζει τα επιμέρους στάδιά της, με στόχο ένα καθαρό και ισορροπημένο αποτέλεσμα που διατηρεί τον χαρακτήρα του σταφυλιού.Στο Μοσχάτο Δεκαράκι, ο χαρακτήρας αυτός αποτυπώνεται σε ένα έντονα αρωματικό προφίλ, με νότες σύκου, σταφίδας και τριαντάφυλλου.Η ίδια προσέγγιση βρίσκεται πίσω από ολόκληρη την οικογένεια μονοποικιλιακού τσίπουρου Δεκαράκι: διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιού, διαφορετικά χαρακτηριστικά και ξεχωριστά αποστάγματα που αναδεικνύουν την πρώτη ύλη από την οποία προέρχονται.Έτσι, κάθε φιάλη Δεκαράκι έχει ως αφετηρία της μια συγκεκριμένη ποικιλία και μια διαδικασία που ξεκινά πολύ πριν από την απόσταξη.Ξεκινά στον αμπελώνα του Τυρνάβου, τις ημέρες του Σεπτεμβριανού τρύγου, και ολοκληρώνεται εκεί όπου το τσίπουρο βρίσκει φυσικά τη θέση του: στο τραπέζι και στην παρέα.Και με κάθε νέο τρύγο, η διαδικασία ξεκινά από την αρχή.