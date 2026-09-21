Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Futurist Matthew Griffin κεντρικός ομιλητής στο 19ο συνέδριο Credit Risk Management της ICAP CRIF
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Futurist Matthew Griffin κεντρικός ομιλητής στο 19ο συνέδριο Credit Risk Management της ICAP CRIF
«Sharper Data. Stronger Decisions. Sustainable Growth»
- Στις 12 Nοεμβρίου, στο Domus Asteria, Γλυφάδα (09:00 - 16:00).
- Πλούσια θεματολογία και +14 Ομιλητές - το πρόγραμμα τελεί υπό διαμόρφωση.
- Eξασφαλίστε τη συμμετοχή σας με τιμή Εarly Bird έως τις 29 Σεπτεμβρίου
Η ICAP CRIF ανακοινώνει τον Matthew Griffin ως κεντρικό ομιλητή του 19ου Credit Risk Management Conference, του κορυφαίου θεσμού στην Ελλάδα για τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, τον πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα. Το Συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2026 στο Domus Asteria Glyfada.
Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται ο Matthew Griffin, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνώς Futurists και στρατηγικούς συμβούλους σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας και μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού μετασχηματισμού. Ως ιδρυτής και CEO του 311 Institute, έχει συμβουλεύσει κυβερνήσεις, πολυεθνικούς οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως σχετικά με τις τεχνολογίες που αναδιαμορφώνουν το επιχειρηματικό και κοινωνικό τοπίο των επόμενων δεκαετιών.
Με την κεντρική του ομιλία (Keynote Speech), ο Matthew Griffin αναμένεται να παρουσιάσει τις μεγάλες τεχνολογικές και οικονομικές δυνάμεις που επηρεάζουν το μέλλον του πιστωτικού κινδύνου, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ανάλυσή του θα προσφέρει πολύτιμες προοπτικές για τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα, η αυτοματοποίηση και οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα επηρεάσουν την αξιολόγηση κινδύνου, τη χρηματοδότηση, τη συμμόρφωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια.
Στη σκηνή του 19ου Credit Risk Management Conference θα ανέβουν επίσης διακεκριμένα στελέχη της αγοράς και διεθνείς experts, μεταξύ των οποίων οι Giorgio Costantino (CRIF), Luis Rodriguez (CRIF-Strands), Σέρκο Κουγιουμτζιάν (ICAP CRIF), Mυρτώ Κυριακίδου (ICAP CRIF Ratings), Νικήτας Κωνσταντέλλος (ICAP CRIF Group), Ελισάβετ Μυλωνά (OTE Group), Μαριάννα Ναθαναήλ (Όμιλος ΕΤΕπ), Χαρά Ξανθή (Motor Oil Group), Νίκος Πολυμενάκος (Όμιλος ΔΕΛΤΑ), Δημήτρης Πορίχης (ICAP CRIF), Μιχάλης Σαμωνάς (Sidma), Γιώργος Σπυρόπουλος (Coface), Σπύρος Στάμου (ΕΥΔΑΠ), Γεράσιμος Τζέης (Atradius Greece & Romania), Γιάννης Φώσκολος (imerisia.gr), Xούντα Ειρήνη (Calderys Group), Φάνης Zώης (Nαυτεμπορική). Η παρουσίαση του συνεδρίου θα γίνει από τον δημοσιογράφο Ηλία Σιακαντάρη.
Θέματα που θα συζητηθούν:
Ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου μέσω αναλύσεων, μοντελοποίησης και αυτοματοποίησης
- Η ενίσχυση του πιστωτικού ελέγχου, των εισπράξεων και της απόδοσης απαιτήσεων
- Η πλοήγηση στις κανονιστικές απαιτήσεις και τα εποπτικά πλαίσια
- Η κατανόηση κλαδικών τάσεων κινδύνου σε τραπεζικό κλάδο, ενέργεια, FMCG, φαρμακευτικά, logistics και μεταποίηση
- Η αξιοποίηση ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και factoring για τον περιορισμό της έκθεσης
- Η αντιμετώπιση μακροοικονομικών πιέσεων όπως η μεταβλητότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι δασμοί και οι προκλήσεις στις εξαγωγές
- Η ενίσχυση πρακτικών χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον.
Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, Chairman & CEO της ICAP CRIF, δήλωσε:
«Σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα και οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις επαναπροσδιορίζουν τις επιχειρηματικές προτεραιότητες, η αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου αναδεικνύεται σε στρατηγικό παράγοντα ανάπτυξης. Η συμμετοχή του Matthew Griffin προσδίδει διεθνή διάσταση στη φετινή διοργάνωση και προσφέρει στους συνέδρους μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουν τις μεγάλες αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.»
Το 19ο Credit Risk Management Conference φιλοδοξεί να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά το σημείο συνάντησης της επιχειρηματικής και χρηματοπιστωτικής κοινότητας, προσφέροντας γνώση, στρατηγικές κατευθύνσεις και ουσιαστικό networking σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται διαρκώς.
Μην χάσετε την ευκαιρία να συναντήσετε και να συζητήσετε με υψηλόβαθμα Στελέχη του Χρηματοοικονομικού τομέα και διεθνείς Ομιλητές.
Γιατί να συμμετέχετε;
Ο σκοπός του συνεδρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έρχονται. Ελάτε μαζί μας για να εξερευνήσουμε καινοτόμες στρατηγικές και να προετοιμαστούμε για το μέλλον της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://19thcreditriskconference.gr/el/
Χορηγοί και Υποστηρικτές
Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη στήριξη σημαντικών χορηγών και υποστηρικτών, οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση του διαλόγου γύρω από τη διαχείριση κινδύνου, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Χρυσός Χορηγός: Atradius Credit Insurance N.V.
Χορηγοί: ΚΡΜG, Πίτσιας, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Υποστηρικτές: Drop Μαρτινίδης, Ηellenic Energy, NSTR Negotiation & Solution
Χορηγοί Επικοινωνίας: capital.gr, Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, dimoprasion.gr imerisia.gr, Nαυτεμπορική, naftemporiki.gr, reporter.gr
Υποστηρικτές: Drop Μαρτινίδης, Ηellenic Energy, NSTR Negotiation & Solution
Χορηγοί Επικοινωνίας: capital.gr, Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, dimoprasion.gr imerisia.gr, Nαυτεμπορική, naftemporiki.gr, reporter.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα