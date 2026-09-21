Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Futurist Matthew Griffin κεντρικός ομιλητής στο 19ο συνέδριο Credit Risk Management της ICAP CRIF

Στις 12 Nοεμβρίου, στο Domus Asteria, Γλυφάδα (09:00 - 16:00). Πλούσια θεματολογία και +14 Ομιλητές - το πρόγραμμα τελεί υπό διαμόρφωση. Eξασφαλίστε τη συμμετοχή σας με τιμή Εarly Bird έως τις 29 Σεπτεμβρίου

Η ενίσχυση του πιστωτικού ελέγχου, των εισπράξεων και της απόδοσης απαιτήσεων Η πλοήγηση στις κανονιστικές απαιτήσεις και τα εποπτικά πλαίσια Η κατανόηση κλαδικών τάσεων κινδύνου σε τραπεζικό κλάδο, ενέργεια, FMCG, φαρμακευτικά, logistics και μεταποίηση Η αξιοποίηση ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και factoring για τον περιορισμό της έκθεσης Η αντιμετώπιση μακροοικονομικών πιέσεων όπως η μεταβλητότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι δασμοί και οι προκλήσεις στις εξαγωγές Η ενίσχυση πρακτικών χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον.

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ανακοινώνει τονως κεντρικό ομιλητή τουτου κορυφαίου θεσμού στην Ελλάδα για τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, τον πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα. Το Συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα πραγματοποιηθεί στιςΣτο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται ο, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνώς Futurists και στρατηγικούς συμβούλους σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας και μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού μετασχηματισμού. Ως ιδρυτής και CEO του 311 Institute, έχει συμβουλεύσει κυβερνήσεις, πολυεθνικούς οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως σχετικά με τις τεχνολογίες που αναδιαμορφώνουν το επιχειρηματικό και κοινωνικό τοπίο των επόμενων δεκαετιών.Με την κεντρική του ομιλία (Keynote Speech), ο Matthew Griffin αναμένεται να παρουσιάσει τιςπου επηρεάζουν το μέλλον του πιστωτικού κινδύνου, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ανάλυσή του θα προσφέρει πολύτιμες προοπτικές για τον τρόπο με τον οποίο η, τα, η αυτοματοποίηση και οιθα επηρεάσουν την αξιολόγηση κινδύνου, τη χρηματοδότηση, τη συμμόρφωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια.Στη σκηνή του 19ου Credit Risk Management Conference θα ανέβουν επίσης διακεκριμένα στελέχη της αγοράς και διεθνείς experts, μεταξύ των οποίων οιΟ εκσυγχρονισμός της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου μέσω αναλύσεων, μοντελοποίησης και αυτοματοποίησηςΟ κ., Chairman & CEO της ICAP CRIF, δήλωσε:«Σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα και οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις επαναπροσδιορίζουν τις επιχειρηματικές προτεραιότητες, η αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου αναδεικνύεται σε στρατηγικό παράγοντα ανάπτυξης. Η συμμετοχή του Matthew Griffin προσδίδει διεθνή διάσταση στη φετινή διοργάνωση και προσφέρει στους συνέδρους μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουν τις μεγάλες αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.»Τοφιλοδοξεί να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά το σημείο συνάντησης της επιχειρηματικής και χρηματοπιστωτικής κοινότητας, προσφέροντας γνώση, στρατηγικές κατευθύνσεις και ουσιαστικό networking σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται διαρκώς.Ο σκοπός του συνεδρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έρχονται. Ελάτε μαζί μας για να εξερευνήσουμε καινοτόμες στρατηγικές και να προετοιμαστούμε για το μέλλον της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη στήριξη σημαντικών χορηγών και υποστηρικτών, οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση του διαλόγου γύρω από τη διαχείριση κινδύνου, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.Χρυσός Χορηγός: