Συγκινήθηκε ο Αθανασιάδης στον αέρα του The Football Show με την έκπληξη από τον πατέρα του: Όλο το χωριό περνάει από το σπίτι σήμερα

Στον πατέρα του αφιέρωσε τη νίκη του Ηρακλή χθες βράδυ ο Γιώργος Αθανασιάδης με τον Παναγιώτη Αθανασιάδη να λέει στην εκπομπή του protothema.gr ότι από την Τρίπολη «θα μπορούσα να φτάσω μέχρι την άκρη του κόσμου» από τη χαρά του

Ηρακλή από την επιστροφή του στην Stoiximan Super League καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε χθες 0-2 του Αστέρα στην Τρίπολη. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο 33χρονος γκολκίπερ που από τα έξι ως τα 19 του χρόνια ήταν στις ακαδημίες του Ηρακλή, αφιέρωσε τη νίκη στον πατέρα του. «Αυτός με έτρεχε 12 χρόνια, για το σήμα που φοράω στη φανέλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τη νίκη την αφιερώνω στον μπαμπά μου και στον γιο μου» δήλωσε χθες ο Αθανασιάδης.



Στην εκπομπή του protothema.gr, The Football Show by Stoiximan, φιλοξενήθηκε τόσο ο Γιώργος Αθανασιάδης, όσο και ο πατέρας του Παναγιώτης σε μια έκπληξη προς τον τερματοφύλακα της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο 33χρονος άσος του Ηρακλής συγκινήθηκε ακούγοντας τον πατέρα του να μιλάει για όλα αυτά τα χρόνια που έκαναν χιλιόμετρα από το Μελάνθιο του Κιλκίς ως το προπονητικό κέντρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.







Όπως αποκάλυψε, η είσοδος του γιου του στη θέση του τερματοφύλακα έγινε σχεδόν τυχαία: «Μια μέρα δεν ήρθε ο τερματοφύλακας και είπαμε στον προπονητή να βάλει τον Γιώργο τερματοφύλακα. Από τότε είναι εκεί». Ο πατέρας του παραδέχθηκε ότι ήταν αυστηρός μαζί του στα πρώτα χρόνια, καθώς πίστευε πως μόνο με σκληρή δουλειά θα μπορούσε να πετύχει. «Ως πατέρας ένιωσα ότι θα γίνει επαγγελματίας παίκτης όταν ήταν στην Κ17. Δούλευε πάρα πολύ και φαινόταν ότι θα παίξει», ανέφερε.



Αναφερόμενος στις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του γιου του, ξεχώρισε τη μεγάλη βραδιά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Η πιο μεγάλη στιγμή στην καριέρα του ήταν που κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης και βγήκε MVP».







Για την επιλογή του γιου του να επιστρέψει στον Ηρακλή, παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε και από τον Άρη, σημείωσε: «Από τη μέρα που ανέβηκε ο Ηρακλής, η καρδιά του ήταν εκεί. Εκεί ήθελε να πάει».



Μάλιστα, η χαρά δεν περιορίστηκε μόνο στην οικογένεια, αλλά σε ολόκληρο το χωριό του. «Όλο το χωριό περνάει από το σπίτι σήμερα, έχουμε χαρές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Αθανασιάδης, αποτυπώνοντας το κλίμα υπερηφάνειας για την επιστροφή του Γιώργου στην ομάδα που τον ανέδειξε.



Κλείσιμο



«Είμαι ευγνώμων για όσα έχω ζήσει» Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αθανασιάδης μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα του και αποκάλυψε με χιούμορ ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που τον επαινούν εύκολα. «Η αλήθεια είναι ότι μπράβο δεν έχω ακούσει. Αν κάνω ένα καλό παιχνίδι, θα μου στείλει μήνυμα και θα μου πει "όλα καλά"», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή στάθηκε και στην πορεία της καριέρας του, υπογραμμίζοντας πως κάθε εμπειρία, ακόμη και οι δύσκολες στιγμές, τον βοήθησαν να εξελιχθεί.



Γιώργος Αθανασιάδης πρωταγωνίστησε στην πρώτη νίκη τουαπό την επιστροφή του στηνκαθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε χθες 0-2 του Αστέρα στην Τρίπολη. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο 33χρονος γκολκίπερ που από τα έξι ως τα 19 του χρόνια ήταν στις ακαδημίες του Ηρακλή, αφιέρωσε τη νίκη στον πατέρα του. «Αυτός με έτρεχε 12 χρόνια, για το σήμα που φοράω στη φανέλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τη νίκη την αφιερώνω στον μπαμπά μου και στον γιο μου» δήλωσε χθες ο Αθανασιάδης.Στην εκπομπή του protothema.gr, The Football Show by Stoiximan, φιλοξενήθηκε τόσο ο Γιώργος Αθανασιάδης, όσο και ο πατέρας του Παναγιώτης σε μια έκπληξη προς τον τερματοφύλακα της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο 33χρονος άσος του Ηρακλής συγκινήθηκε ακούγοντας τον πατέρα του να μιλάει για όλα αυτά τα χρόνια που έκαναν χιλιόμετρα από το Μελάνθιο του Κιλκίς ως το προπονητικό κέντρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.Για την αφιέρωση της νίκης μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα, τόνισε συγκινημένος: «Από την Τρίπολη έφυγα χθες βράδυ και γύρισα στο Κιλκίς. Μέχρι την άκρη του κόσμου μπορούσα να φτάσω χθες μετά την αφιέρωση» και συμπλήρωσε: «Πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Έξι χρονών τον πήγα στον Ηρακλή».Όπως αποκάλυψε, η είσοδος του γιου του στη θέση του τερματοφύλακα έγινε σχεδόν τυχαία: «Μια μέρα δεν ήρθε ο τερματοφύλακας και είπαμε στον προπονητή να βάλει τον Γιώργο τερματοφύλακα. Από τότε είναι εκεί». Ο πατέρας του παραδέχθηκε ότι ήταν αυστηρός μαζί του στα πρώτα χρόνια, καθώς πίστευε πως μόνο με σκληρή δουλειά θα μπορούσε να πετύχει. «Ως πατέρας ένιωσα ότι θα γίνει επαγγελματίας παίκτης όταν ήταν στην Κ17. Δούλευε πάρα πολύ και φαινόταν ότι θα παίξει», ανέφερε.Αναφερόμενος στις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του γιου του, ξεχώρισε τη μεγάλη βραδιά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Η πιο μεγάλη στιγμή στην καριέρα του ήταν που κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης και βγήκε MVP».Ωστόσο, για τον ίδιο, η μεγαλύτερη χαρά είναι να βλέπει τον γιο του ξανά με τη φανέλα του Ηρακλή. «Ό,τι καλύτερο για μένα που τον βλέπω να παίζει στον Ηρακλή. Αν πας 12 χρόνια σε μια ομάδα, γίνεσαι Ηρακλής», είπε χαρακτηριστικά.Για την επιλογή του γιου του να επιστρέψει στον Ηρακλή, παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε και από τον Άρη, σημείωσε: «Από τη μέρα που ανέβηκε ο Ηρακλής, η καρδιά του ήταν εκεί. Εκεί ήθελε να πάει».Μάλιστα, η χαρά δεν περιορίστηκε μόνο στην οικογένεια, αλλά σε ολόκληρο το χωριό του. «Όλο το χωριό περνάει από το σπίτι σήμερα, έχουμε χαρές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Αθανασιάδης, αποτυπώνοντας το κλίμα υπερηφάνειας για την επιστροφή του Γιώργου στην ομάδα που τον ανέδειξε.Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αθανασιάδης μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα του και αποκάλυψε με χιούμορ ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που τον επαινούν εύκολα. «Η αλήθεια είναι ότι μπράβο δεν έχω ακούσει. Αν κάνω ένα καλό παιχνίδι, θα μου στείλει μήνυμα και θα μου πει "όλα καλά"», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή στάθηκε και στην πορεία της καριέρας του, υπογραμμίζοντας πως κάθε εμπειρία, ακόμη και οι δύσκολες στιγμές, τον βοήθησαν να εξελιχθεί.

«Είμαι ευγνώμων για όσα έχω ζήσει, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην ΑΕΚ. Και στα δύσκολα με την ΑΕΚ βίωσα πράγματα από τα οποία έμαθα. Η ΑΕΚ με βοήθησε πάρα πολύ και με στήριξαν. Τη χρονιά που δεν ήμουν καλός, ήταν μια απόφαση της διοίκησης να φύγω».



Για την επιστροφή του στον Ηρακλή, δεν έκρυψε το μεγάλο του όνειρο: «Θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω ένα τρόπαιο με τον Ηρακλή».



Τέλος, αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, εκτιμώντας ότι η Ένωση μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. «Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με ένα γεμάτο ρόστερ και θεωρώ ότι θα ξεκινήσει με το δεξί και θα είναι ανταγωνιστική στο Champions League».