Η Campeón Gaming στη λίστα Best Workplaces™ for Young Professionals 2026
Η Campeón Gaming στη λίστα Best Workplaces™ for Young Professionals 2026
Η εταιρεία διακρίθηκε στην 6η θέση στην κατηγορία 100–250 εργαζομένων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη νέα γενιά επαγγελματιών
Η Campeón Gaming συμπεριλήφθηκε στη λίστα Best Workplaces™ for Young Professionals 2026, η οποία δημοσιεύεται για πρώτη χρονιά στην Ελλάδα από το Great Place To Work®, κατακτώντας την 6η θέση ανάμεσα στις 10 εταιρείες που ξεχώρισαν στην κατηγορία μεγέθους 100–250 εργαζομένων.
Η νέα λίστα έχει ως στόχο να αναδείξει τους πιο ελκυστικούς εργοδότες για νέους εργαζόμενους στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί από το Great Place To Work®, με το κριτήριο να απασχολούν από 20 νέους εργαζόμενους και πάνω και να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό του οποίου τουλάχιστον το 40% είναι ηλικίας έως 34 ετών.
Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της κουλτούρας της Campeón Gaming και της σταθερής επένδυσής της σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει χώρο, φωνή και πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης στους νέους επαγγελματίες. Με σύγχρονα γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χώρους συνεργασίας και χαλάρωσης, και μια ομάδα που ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία, η εταιρεία δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποί της να μπορούν να εξελίσσονται, να καινοτομούν και να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.
Στην Campeón Gaming, η ανάπτυξη των ανθρώπων δεν αντιμετωπίζεται ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως καθημερινή πρακτική. Η εταιρεία ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να προτείνουν νέες ιδέες, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά σε projects που διαμορφώνουν την πορεία της. Παράλληλα, μέσα από ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, το πρόγραμμα FlexiPerks, που περιλαμβάνει 7 επιπλέον ημέρες άδειας τον χρόνο και υβριδικό μοντέλο εργασίας, η Campeón Gaming επενδύει έμπρακτα στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Η νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί στη συνέχεια της καμπάνιας “People Make the Game”, μέσα από την οποία η Campeón Gaming αναδεικνύει, ότι οι άνθρωποί της είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της. Η καμπάνια, που δημιουργήθηκε με αφορμή τις προηγούμενες διακρίσεις και πιστοποιήσεις της εταιρείας από το Great Place To Work®, συνεχίζεται και φέτος, πλαισιώνοντας τη νέα αναγνώριση της Campeón Gaming ως ενός από τα Best Workplaces™ for Young Professionals 2026.
Το video της καμπάνιας είναι διαθέσιμο
Όπως δήλωσε η Αθανασία Ζελένιτσα, Director of People & Culture της Campeón Gaming:
Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι ισχυρές ομάδες δεν χτίζονται μόνο με εμπειρία, αλλά με εμπιστοσύνη, συμπερίληψη και την πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος έχει κάτι ουσιαστικό να προσφέρει. Στην Campeón Gaming, οι νέοι επαγγελματίες δεν καλούνται απλώς να προσαρμοστούν. Καλούνται να συμμετέχουν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συνδιαμορφώνουν το μέλλον της εταιρείας. Γιατί η αποδοχή είναι μόνο η αρχή. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η δυνατότητα να εξελίσσεσαι και να δημιουργείς πραγματικό αντίκτυπο.
Η ένταξη της Campeón Gaming στη λίστα Best Workplaces™ for Young Professionals 2026 επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να παραμένει ένας εργοδότης επιλογής για τη νέα γενιά, επενδύοντας σε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ευελιξίας και ουσιαστικής επαγγελματικής ανάπτυξης.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το εργασιακό περιβάλλον της Campeόn Gaming εδώ: https://careers.campeongaming.com/
Η νέα λίστα έχει ως στόχο να αναδείξει τους πιο ελκυστικούς εργοδότες για νέους εργαζόμενους στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί από το Great Place To Work®, με το κριτήριο να απασχολούν από 20 νέους εργαζόμενους και πάνω και να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό του οποίου τουλάχιστον το 40% είναι ηλικίας έως 34 ετών.
Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της κουλτούρας της Campeón Gaming και της σταθερής επένδυσής της σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει χώρο, φωνή και πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης στους νέους επαγγελματίες. Με σύγχρονα γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χώρους συνεργασίας και χαλάρωσης, και μια ομάδα που ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία, η εταιρεία δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποί της να μπορούν να εξελίσσονται, να καινοτομούν και να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.
Στην Campeón Gaming, η ανάπτυξη των ανθρώπων δεν αντιμετωπίζεται ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως καθημερινή πρακτική. Η εταιρεία ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να προτείνουν νέες ιδέες, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά σε projects που διαμορφώνουν την πορεία της. Παράλληλα, μέσα από ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, το πρόγραμμα FlexiPerks, που περιλαμβάνει 7 επιπλέον ημέρες άδειας τον χρόνο και υβριδικό μοντέλο εργασίας, η Campeón Gaming επενδύει έμπρακτα στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Η νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί στη συνέχεια της καμπάνιας “People Make the Game”, μέσα από την οποία η Campeón Gaming αναδεικνύει, ότι οι άνθρωποί της είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της. Η καμπάνια, που δημιουργήθηκε με αφορμή τις προηγούμενες διακρίσεις και πιστοποιήσεις της εταιρείας από το Great Place To Work®, συνεχίζεται και φέτος, πλαισιώνοντας τη νέα αναγνώριση της Campeón Gaming ως ενός από τα Best Workplaces™ for Young Professionals 2026.
Το video της καμπάνιας είναι διαθέσιμο
Όπως δήλωσε η Αθανασία Ζελένιτσα, Director of People & Culture της Campeón Gaming:
Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι ισχυρές ομάδες δεν χτίζονται μόνο με εμπειρία, αλλά με εμπιστοσύνη, συμπερίληψη και την πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος έχει κάτι ουσιαστικό να προσφέρει. Στην Campeón Gaming, οι νέοι επαγγελματίες δεν καλούνται απλώς να προσαρμοστούν. Καλούνται να συμμετέχουν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συνδιαμορφώνουν το μέλλον της εταιρείας. Γιατί η αποδοχή είναι μόνο η αρχή. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η δυνατότητα να εξελίσσεσαι και να δημιουργείς πραγματικό αντίκτυπο.
Η ένταξη της Campeón Gaming στη λίστα Best Workplaces™ for Young Professionals 2026 επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να παραμένει ένας εργοδότης επιλογής για τη νέα γενιά, επενδύοντας σε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ευελιξίας και ουσιαστικής επαγγελματικής ανάπτυξης.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το εργασιακό περιβάλλον της Campeόn Gaming εδώ: https://careers.campeongaming.com/
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