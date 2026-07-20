Ανάπτυξη και Απορρόφηση στην Αγορά Εργασίας: Στο 81% η Απασχόληση των Αποφοίτων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Σε μια περίοδο όπου η εύρεση και η διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (talent acquisition & retention) αποτελεί κορυφαία πρόκληση για την ελληνική και ευρωπαϊκή επιχειρηματική αγορά, τα αποτελέσματα της νέας θεσμικής έρευνας απασχόλησης του, που διενεργήθηκε από την MRB Hellas, επιβεβαιώνουν τον ηγετικό του ρόλο στη γέφυρα μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας σε αποφοίτους των τελευταίων ετών (2023–2025), το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ανέρχεται στο. Το μέγεθος αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν συγκριθεί με τα επίσημα στοιχεία της, όπου ο εθνικός μέσος όρος για τους νέους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα κινείται στο. Η θετική αυτή απόκλιση (+14 ποσοστιαίες μονάδες) αναδεικνύει την υψηλή προστιθέμενη αξία και την ανταγωνιστικότητα του εκπαιδευτικού μοντέλου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.: Τοτων εργαζομένων δηλώνει ότι η θέση εργασίας τους ή οι κύριες αρμοδιότητές τους είναι απόλυτα συνυφασμένες με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ελαχιστοποιώντας το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης.: Η ταχύτητα απορρόφησης των αποφοίτων είναι εξαιρετικά υψηλή, με τονα εξασφαλίζει θέση εργασίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την ολοκλήρωση των σπουδών του, επιβεβαιώνοντας ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο τροφοδοτεί άμεσα τις επιχειρήσεις με έτοιμα στελέχη.: Τοτων εργαζόμενων αποφοίτων απασχολείται με καθεστώς, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν σε αυτούς μακροπρόθεσμα.: Σχεδόνεργαζόμενους αποφοίτους δηλώνουν ικανοποιημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τη σωστή προετοιμασία και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (hard & soft skills)., 20-34 ετών, που ολοκλήρωσαν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα 3 τελευταία έτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.Οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τη φιλοσοφία και τα αυστηρά ακαδημαϊκά πρότυπα των συνεργαζόμενων κρατικών Βρετανικών Πανεπιστημίων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απασχολησιμότητα των αποφοίτων (graduate employability) αποτελεί διαχρονικά δείκτη ύψιστης σημασίας για την αξιολόγηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθορίζοντας τη διεθνή τους κατάταξη και τη φήμη τους. Υιοθετώντας αυτή ακριβώς την κουλτούρα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο μεταφέρει στην Ελλάδα βέλτιστες πρακτικές που προετοιμάζουν τους φοιτητές για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε διεθνές επίπεδο.: «Τα αποτελέσματα της έρευνας της MRB δικαιώνουν τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε σε ακαδημαϊκά προγράμματα διεθνούς εμβέλειας που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, το υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων μας, που ξεπερνά το 80%, αποτελεί εγγύηση για τους φοιτητές μας που βλέπουν την επένδυση στις σπουδές τους να επιστρέφει άμεσα ως μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία αλλά και δείκτη εμπιστοσύνης της αγοράς στους αποφοίτους μας.»Το πλάνο ανάπτυξης της απασχολησιμότητας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου περνάει ήδη στην επόμενη μέρα με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ακόμα πιο ενεργή ενσωμάτωση του τμήματοςστην καθημερινότητα των φοιτητών.Σε αυτό το πλαίσιο, το Μητροπολιτικό επεκτείνει το δίκτυο κορυφαίων εταιρειών που προσφέρουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης (internships), διοργανώνει εξειδικευμένα workshops ανάπτυξης δεξιοτήτων και διασυνδέει στενότερα τους φοιτητές του με την αγορά εργασίας από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών.Ταυτόχρονα, υλοποιεί δύο νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες που επαναπροσδιορίζουν το πρότυπο σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Με αιχμή του δόρατος την πλατφόρμα «MitropolitikoCareers», το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αξιοποιεί προηγμένη τεχνολογία AI για την έξυπνη και αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των αποφοίτων με τις πλέον κατάλληλες θέσεις εργασίας, προσφέροντας στις εταιρείες του δικτύου του άμεση πρόσβαση σε ready-to-work ταλέντα. Παράλληλα, το επερχόμενο Alumni Classter εισάγεται ως ένας δυναμικός, κεντρικός κόμβος που κρατά ζωντανή και ενεργή την κοινότητα των αποφοίτων του κολλεγίου, μέσα από στοχευμένες εκδηλώσεις δικτύωσης και το νέο ετήσιο θεσμό Alumni Awards.: Η έρευνα απασχόλησης (Employment Survey 2026) σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την εταιρεία δομημένων ερευνώνγια λογαριασμό του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το διάστημα 11/06/2026 έως 23/06/2026 μέσω δομημένων ερωτηματολογίων (self-completed interviews) σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη συμμετοχή αποφοίτων των ετών 2023, 2024 και 2025 από όλα τα campuses του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Μέγεθος δείγματος: 330 απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.