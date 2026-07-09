METALLICA & SYMPHONY by SCREAM INC & LEGENDARY HOPE ORCHESTRA

Η κορυφαία Metallica tribute band, Scream Inc, που έχει λατρευτεί από το ελληνικό κοινό, παρουσιάζει ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα στην κεντρική σκηνή του Christmas Theater.Μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία με τις μυθικές επιτυχίες του σπουδαιότερου heavy metal συγκροτήματος του πλανήτη. Με 8 βραβεία Grammy και πάνω από 150 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, οι Metallica αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και καλλιτεχνικούς θρύλους της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.15 Ιανουάριος 2027ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΑΣ