METALLICA & SYMPHONY by SCREAM INC & LEGENDARY HOPE ORCHESTRA
METALLICA & SYMPHONY by SCREAM INC & LEGENDARY HOPE ORCHESTRA
Nothing Else Matters, The Unforgiven, Fade to Black, Enter Sandman, One, Master Of Puppets, Turn the Page... Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2027 Christmas Theater
Η κορυφαία Metallica tribute band, Scream Inc, που έχει λατρευτεί από το ελληνικό κοινό, παρουσιάζει ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα στην κεντρική σκηνή του Christmas Theater.
Μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία με τις μυθικές επιτυχίες του σπουδαιότερου heavy metal συγκροτήματος του πλανήτη. Με 8 βραβεία Grammy και πάνω από 150 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, οι Metallica αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και καλλιτεχνικούς θρύλους της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.
15 Ιανουάριος 2027
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Μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία με τις μυθικές επιτυχίες του σπουδαιότερου heavy metal συγκροτήματος του πλανήτη. Με 8 βραβεία Grammy και πάνω από 150 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, οι Metallica αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και καλλιτεχνικούς θρύλους της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.
15 Ιανουάριος 2027
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