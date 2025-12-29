Zero Drop Μόρνος: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Μια πρωτοβουλία της Coca-Cola Ελλάδας η οποία στοχεύει στη μηδενική απώλεια νερού μέσα από έργα εξοικονόμησης, επαναχρησιμοποίησης και ευαισθητοποίησης.



Σε μια εποχή που το νερό γίνεται ολοένα και πιο πολύτιμο, η κλιματική αλλαγή φέρνει νέες προκλήσεις τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τα φυσικά οικοσυστήματα που τους περιβάλλουν.



Στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, η αλλαγή αυτή είναι πιο αισθητή από ποτέ. Η έλλειψη νερού δεν επηρεάζει μόνο τις καλλιέργειες και την παραγωγή, αλλά και τις ίδιες τις ζωές των κατοίκων∙ μια πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά και η Χριστίνα Τ., κάτοικος Σχηματαρίου.



Όπως αναφέρει, η βρύση στο σπίτι της τρέχει πολύ λιγότερο από το συνηθισμένο και υπάρχουν συχνές διακοπές νερού, κάτι που δυσχεραίνει την καθημερινότητα. «Το νερό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Έχει σημασία να μην χάνεται ούτε μια σταγόνα, και κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι ένα θετικό βήμα», τονίζει.



Ο Μόρνος – μια πηγή ζωής για την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα – καλείται σήμερα να καλύψει ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για επαρκές και καθαρό νερό. Οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας και η αυξανόμενη ζήτηση ασκούν έντονες πιέσεις στους υδατικούς πόρους, καθιστώντας τη διαχείρισή τους ζήτημα ζωτικής σημασίας για τις περιοχές που υδροδοτούνται από αυτόν.



Σε αυτό το πλαίσιο, η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον & Coca-Cola Hellas) υλοποιεί το πρόγραμμα Zero Drop, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη μηδενική απώλεια νερού, μέσα από έργα εξοικονόμησης, επαναχρησιμοποίησης και ευαισθητοποίησης.





Zero Drop Μόρνος: Ένα βήμα πιο κοντά στη βιώσιμη διαχείριση του νερού

Η Η δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop στον Δήμο Τανάγρας ολοκληρώθηκε πρόσφατα, συνεχίζοντας το έργο που υλοποιήθηκε το 2023. Η νέα τεχνική παρέμβαση, στο ταχυδιυλιστήριο στο Σχηματάρι, ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την υδατική ασφάλεια της περιοχής και ενισχύει την υδροδότηση των τοπικών κοινοτήτων.



Περισσότερο, όμως, από ένα έργο υποδομής, το “Zero Drop Mornos” είναι ένα έργο που προσφέρει μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο. Εξοικονομεί πολύτιμους φυσικούς πόρους, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και προσφέρει λύσεις με διάρκεια για τους κατοίκους, την κοινότητα και το περιβάλλον. Κάθε σταγόνα που σώζεται είναι μια σταγόνα που επιστρέφει στη φύση, εξασφαλίζοντας καθαρό νερό για τις επόμενες γενιές.



Παράλληλα, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα σε εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς, η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον & Coca-Cola Hellas) ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση των νέων και καλλιεργεί μια κουλτούρα υπεύθυνης χρήσης του νερού.



Αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναγνωρίστηκε στα Greek Green Awards 2025, αποσπώντας βραβείο στην κατηγορία «Ανακύκλωση Νερού», και μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με δυνατότητα εφαρμογής και σε άλλες περιοχές της χώρα.





Προγράμματα με διάρκεια και αντίκτυπο

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του World Resources Institute (WRI) η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο ανεπάρκειας νερού. Η παρατεταμένη ανομβρία, η υπεράρδευση και η αυξημένη τουριστική ζήτηση εντείνουν τις πιέσεις στους υδατικούς πόρους, καθιστώντας αναγκαίες τις συντονισμένες συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προστασία τους.



Πίσω από κάθε νέα παρέμβαση του Zero Drop, αλλά και από κάθε άλλη πρωτοβουλία της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον & Coca-Cola Hellas) για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού, ξετυλίγονται ιστορίες ανθρώπων και κοινοτήτων που βλέπουν στην πράξη τη διαφορά. Συνολικά, τα τελευταία 19 χρόνια, η εταιρεία έχει υλοποιήσει περισσότερα από 80 έργα σε 38 νησιά και πόλεις, διασφαλίζοντας εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως και ωφελώντας χιλιάδες ανθρώπους.



Το πρόγραμμα Zero Drop υλοποιείται με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation και σε συνεργασία με τον Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, ενός φυσικού πόρου ζωτικής σημασίας για τις κοινότητες και για την ίδια τη ζωή.



Για την Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον & Coca-Cola Hellas), το νερό αποτελεί τον πολυτιμότερο φυσικό πόρο.



Γι’ αυτό, κάθε σταγόνα νερού μετράει – για τον άνθρωπο, για την κοινωνία και για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος.

29.12.2025, 10:00