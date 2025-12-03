Η Lidl Ελλάς φέρνει τα πιο Μαγευστικά Χριστούγεννα στο κέντρο της Αθήνας με τη Lidl Food Academy on the go

Γευστικές δοκιμές από τα αγαπημένα προϊόντα της σειράς Deluxe και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα. Live cooking seminars από καταξιωμένους σεφ. Η Chef και Πρέσβειρα της Lidl Ελλάς, Γωγώ Δελογιάννη, εγκαινίασε στις 28 και 29 Νοεμβρίου τη Lidl Food Academy on the go, ενώ ακολουθεί ο Chef και Resident Chef του Lidl House, Δήμος Μπαλόπουλος, που θα μοιραστεί με το κοινό μυστικά και ιδέες για το γιορτινό τραπέζι. Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, με έμφαση στη φαντασία και τη βιωσιμότητα. Ένα απίθανο Instagram Corner, με τον γιορτινό θρόνο, τις γιγάντιες μπάλες και τα candy canes, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για χριστουγεννιάτικες, viral φωτογραφίες. Διαγωνισμούς και εκπλήξεις με αγαπημένα προϊόντα και το Lidl Plus, για να γεμίσουν οι γιορτές χαμόγελα και δώρα.

Η Lidl Ελλάς βρίσκεται στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, το κορυφαίο εορταστικό event που πέρυσι προσέλκυσε περισσότερους από 1 εκατομμύριο επισκέπτες. Το Πεδίον του Άρεως έχει μεταμορφωθεί ήδη σε έναν γιορτινό προορισμό γεμάτο φως, χαρά και γεύσεις – και η Lidl Ελλάς είναι εκεί μέχρι τις 6 Ιανουαρίου για να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία μέσα από τη Lidl Food Academy on the go, με γευστικές δοκιμές, δημιουργικά workshops και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται η Lidl Food Academy on the go, η κινητή κουζίνα της Lidl Ελλάς που ταξιδεύει για πρώτη φορά στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για έναν χώρο δημιουργίας και έμπνευσης, όπου η γαστρονομία συναντά τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι επισκέπτες μπαίνουν σε ένα ζεστό, γιορτινό σκηνικό με φόντο τη Lidl Food Academy on the go και ένα άνετο lounge, στο οποίο θα μπορούν να απολαύσουν:Η Lidl Ελλάς προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από γεύσεις, χαρά και αυθεντικές στιγμές, γιατί όλα τα υπέροχα αξίζουν! Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.Πιστή στη δέσμευσή της να δημιουργεί εμπειρίες που συνδέουν τους ανθρώπους μέσα από τη γεύση και την ποιότητα, η Lidl Ελλάς συμμετέχει στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει τη φιλοσοφία της Lidl Food Academy on the go: να κάνει τη μαγειρική προσιτή, δημιουργική και απολαυστική για όλους.