145o US Open: Το 4o και τελευταίο Grand Slam της σεζόν στο τένις με Τσιτσιπά και Σάκκαρη στο Eurosport, διαθέσιμο στη Nova!

Το Eurosport θα προσφέρει τουλάχιστον 260 ώρες ζωντανής τηλεοπτικής κάλυψης με καθημερινές μεταδόσεις από το απόγευμα έως το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας με δράση στο Eurosport 1 και στο Eurosport 2Ταμεταφέρουν στους φίλους του τένις την απόλυτη εμπειρία του 4ου και τελευταίου Grand Slam της σεζόν, του. Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διοργάνωση, που διεξάγεται από την Κυριακή 24 Αυγούστου έως και την, στα ανοιχτά κορτ σκληρής επιφάνειας του USTA Billie Jean King National Tennis Center στην Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά και τηςκαι με τοΤο US Open είναι ένα από τα παλαιότερα και σίγουρα το πιο σπουδαίο τουρνουά τένις στις Ηνωμένες Πολιτείες.Το Eurosport θα μεταφέρει τους φαν του τένις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα προσφέρει τουλάχιστονΔύο θρύλοι του αθλήματος και πρώην πρωταθλητές του US Open, ο, θα πλαισιώσουν τη διακεκριμένη παρουσιάστριαστην κάλυψη του Eurosport κάθε μέρα από το εμβληματικό USTA Billie Jean King National Tennis Center στο Flushing Meadows. Μαζί τους στο σχολιασμό, θα είναι και η δύο φορές νικήτρια του US Open, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που είναι πλέον, συνεχίζει να προσφέρει με συνέπεια στους συνδρομητές της, τη μοναδική εμπειρία θέασης υψηλού επιπέδου περιεχομένου.Με την πλατφόρμα, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως τοπου δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για κάποια συγκεκριμένη φάση.