ΚΑΕ ΑΡΗΣ και Stoiximan ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ και η Stoiximan ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια