30 Χρόνια Regency Casino Thessaloniki: Ο κορυφαίος Έλληνας star Σάκης Ρουβάς έβαλε τη δική του υπογραφή στο Grand Anniversary Party στο Vergina Theatro

Στο επίκεντρο του Grand Anniversary Party βρέθηκε ο κορυφαίος Έλληνας star Σάκης Ρουβάς, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του Vergina Theatro και χάρισε στο κοινό ένα ξεχωριστό live γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πολυετούς καριέρας του.Η βραδιά αποτέλεσε την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων για τα30 χρόνια του Regency Casino Thessaloniki και του Vergina Theatro, επισφραγίζοντας μια διαδρομή τριών δεκαετιών που έχει συνδεθεί με τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία της Θεσσαλονίκης.Το εκρηκτικό live με τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε των εορταστικών εκδηλώσεωνμε τη λάμψη και τα vibes του αγαπημένου καλλιτέχνη να ξεσηκώνουν το κοινό.Με αυτόν τον τρόπο,