30 Χρόνια Regency Casino Thessaloniki: Ο κορυφαίος Έλληνας star Σάκης Ρουβάς έβαλε τη δική του υπογραφή στο Grand Anniversary Party στο Vergina Theatro
30 Χρόνια Regency Casino Thessaloniki: Ο κορυφαίος Έλληνας star Σάκης Ρουβάς έβαλε τη δική του υπογραφή στο Grand Anniversary Party στο Vergina Theatro
Με μια λαμπερή επετειακή βραδιά, γεμάτη κέφι, μουσική και μοναδικές στιγμές, το Regency Casino Thessaloniki γιόρτασε 30 χρόνια λειτουργίας το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Vergina Theatro
Στο επίκεντρο του Grand Anniversary Party βρέθηκε ο κορυφαίος Έλληνας star Σάκης Ρουβάς, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του Vergina Theatro και χάρισε στο κοινό ένα ξεχωριστό live γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πολυετούς καριέρας του.
Η βραδιά αποτέλεσε την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων για τα
30 χρόνια του Regency Casino Thessaloniki και του Vergina Theatro, επισφραγίζοντας μια διαδρομή τριών δεκαετιών που έχει συνδεθεί με τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία της Θεσσαλονίκης.
30 χρόνια εμπειριών.
30 χρόνια λαμπερών παραστάσεων.
30 χρόνια με κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής.
30 χρόνια που άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στη ζωή της πόλης.
Το εκρηκτικό live με τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε των εορταστικών εκδηλώσεων
με τη λάμψη και τα vibes του αγαπημένου καλλιτέχνη να ξεσηκώνουν το κοινό.
Με αυτόν τον τρόπο, τα 30 χρόνια Regency Casino Thessaloniki και Vergina Theatro γιορτάστηκαν όπως τους άξιζε:
με μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αξέχαστες στιγμές.
Η βραδιά αποτέλεσε την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων για τα
30 χρόνια του Regency Casino Thessaloniki και του Vergina Theatro, επισφραγίζοντας μια διαδρομή τριών δεκαετιών που έχει συνδεθεί με τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία της Θεσσαλονίκης.
30 χρόνια εμπειριών.
30 χρόνια λαμπερών παραστάσεων.
30 χρόνια με κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής.
30 χρόνια που άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στη ζωή της πόλης.
Το εκρηκτικό live με τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε των εορταστικών εκδηλώσεων
με τη λάμψη και τα vibes του αγαπημένου καλλιτέχνη να ξεσηκώνουν το κοινό.
Με αυτόν τον τρόπο, τα 30 χρόνια Regency Casino Thessaloniki και Vergina Theatro γιορτάστηκαν όπως τους άξιζε:
με μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αξέχαστες στιγμές.
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