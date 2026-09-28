Red Bull SoundClash: Αθήνα, έτοιμη; RACK vs LILA στο πιο δυνατό μουσικό LIVE battle της χρονιάς

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Δύο από τους πιο σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες της νέας γενιάς θα πρωταγωνιστήσουν στο Red Bull SoundClash. O RACK και η LILA θα ανέβουν σε δύο ξεχωριστές σκηνές και θα αναμετρηθούν μουσικά για την εύνοια του κοινού, που θα αποφασίσει ποιος θα αναδειχθεί ο νικητής.Το ραντεβού δίνεται το(οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00), στο, σε μια βραδιά που θα τα έχει όλα. Μουσική, ένταση, ενέργεια και ανατροπές που θα θυμάσαι για καιρό!Η επιλογή των καλλιτεχνών στοδεν είναι τυχαία., ο πιο αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης της νέας γενιάς της ελληνικής hip-hop σκηνής, ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο flow, την πρωτοποριακή αισθητική και τον αυθεντικό urban ήχο του., μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, έχει ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή με τη δική της μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα, με τη δυνατή φωνή της και την πάντα εκρηκτική σκηνική της παρουσία.Τοδεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία. Είναι μια εμπειρία όπου οι καλλιτέχνες καλούνται να βγουν από τα όριά τους, να επαναπροσδιορίσουν γνωστά hits, να συνεργαστούν με απρόσμενους τρόπους και να διεκδικήσουν την απόλυτη μουσική υπεροχή.