COSMOTE DEALS for YOU: Νέα συνεργασία με τα super market «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ»

στην τελική τιμή ραφιού σε επιλεγμένα προϊόντα στα super marketπροσφέρει, σε όλους τους συνδρομητές COSMOTE, η νέα συνεργασία του COSMOTE DEALS for YOU με τη μεγαλύτερη αλυσίδα super market της χώρας. Αποκλειστικά οι συνδρομητές COSMOTE, μέσω του προγράμματος, έχουν δυνατότητα απόκτησης προϊόντων από κατηγορίες ειδών τροφίμων και πρώτης ανάγκης σε προνομιακές τιμές.Αναφέροντας τον κωδικό COSMOTE DEALS for YOU στο ταμείο, οι συνδρομητές COSMOTE λαμβάνουν αυτόματα έκπτωση στο σύνολο των προϊόντων που έχουν επιλέξει και συμμετέχουν στην προσφορά. Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην προσφορά ανανεώνονται σε μηνιαία βάση και οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για αυτά, στις εφαρμογές My COSMOTE και WHAT’S UP . Οι συνδρομητές μπορούν να εξαργυρώσουν έως δύο κωδικούς COSMOTE DEALS for YOU κάθε ημέρα ανά σύνδεση, σε όλο το δίκτυο της «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», το οποίο διαθέτειΌλοι οι συνδρομητές COSMOTE -σταθερής, κινητής, καρτοκινητής ή COSMOTE TV- μπορούν να απολαμβάνουν τις αποκλειστικές προσφορές COSMOTE DEALS for YOU για φαγητό, shopping, ψυχαγωγία, αυτοκίνητο, αποδράσεις και super market, μέσα από, που έχει εξασφαλίσει η COSMOTE για αυτούς. Το COSMOTE DEALS for YOU εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες προσφορές, παρέχοντας αμέτρητες επιλογές σε όλη την Ελλάδα.Οι συνδρομητές COSMOTE μπορούν να εκδώσουν μοναδικό εννιαψήφιο κωδικό, με τον οποίο αποκτούν πρόσβαση στις αποκλειστικές προσφορές του προγράμματος COSMOTE DEALS for YOU, μέσα από τις εφαρμογές My COSMOTE και WHAT’S UP στο App Store, το Google Play και το App Gallery. Ο κωδικός έχει κόστος 0,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), μπορεί να εξαργυρωθεί παράλληλα σε περισσότερους από έναν συνεργάτη και είναι ενεργός για 14 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του.Περισσότερες πληροφορίες για τις μοναδικές προσφορές COSMOTE DEALS for YOU στο: cosmote.gr/dealsforyou