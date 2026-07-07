Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επαναλαμβάνει η πρωθυπουργός της Δανίας μετά τις δηλώσεις Τραμπ
Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επαναλαμβάνει η πρωθυπουργός της Δανίας μετά τις δηλώσεις Τραμπ
Η Φρεντέρικσεν έκανε αυτή τη δήλωση από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την επιθυμία του να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία
Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει από τους συμμάχους της χώρας της στο ΝΑΤΟ να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία της και να αποδεχτούν ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.
Η Φρεντέρικσεν έκανε αυτή τη δήλωση από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του να θέσει υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής που ανήκει στη Δανία.
Η Φρεντέρικσεν έκανε αυτή τη δήλωση από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του να θέσει υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής που ανήκει στη Δανία.
- That's not gonna happen.— benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) July 7, 2026
Mette Frederiksen stresses that the Greenlanders do not want to be part of the United States, and she hopes that all allies respect the sovereignty of the kingdom.
"Greenland is not for sale," she said in a statement. pic.twitter.com/xheWKKS3Uh
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