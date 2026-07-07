Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επαναλαμβάνει η πρωθυπουργός της Δανίας μετά τις δηλώσεις Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Μέτε Φεντέρικσεν Δανία ΝΑΤΟ Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ Γροιλανδία

Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επαναλαμβάνει η πρωθυπουργός της Δανίας μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Η Φρεντέρικσεν έκανε αυτή τη δήλωση από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την επιθυμία του να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία

Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επαναλαμβάνει η πρωθυπουργός της Δανίας μετά τις δηλώσεις Τραμπ
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Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει από τους συμμάχους της χώρας της στο ΝΑΤΟ να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία της και να αποδεχτούν ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

Η Φρεντέρικσεν έκανε αυτή τη δήλωση από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του να θέσει υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής που ανήκει στη Δανία.

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