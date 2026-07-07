Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επαναλαμβάνει η πρωθυπουργός της Δανίας μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Η Φρεντέρικσεν έκανε αυτή τη δήλωση από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την επιθυμία του να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία