Προπονητής Βελγίου: «Ο Μπαλογκάν ήρθε να δικαιολογηθεί σε εμένα για το θέμα της κόκκινης», βίντεο
SPORTS
Βέλγιο ΗΠΑ Φολαρίν Μπαλογκάν

Προπονητής Βελγίου: «Ο Μπαλογκάν ήρθε να δικαιολογηθεί σε εμένα για το θέμα της κόκκινης», βίντεο

Ο Ρούντι Γκαρσία αποκάλυψε ότι ο Φόλαριν Μπάλογκαν τον πλησίασε μετά τη νίκη του Βελγίου επί των ΗΠΑ

Προπονητής Βελγίου: «Ο Μπαλογκάν ήρθε να δικαιολογηθεί σε εμένα για το θέμα της κόκκινης», βίντεο
Δίχως να φέρει κάποια ευθύνη ο ίδιος, ο Φολαρίν Μπαλογκάν έχει δει το όνομά του στα... μανταλάκια, μετά την αμφιλεγόμενη απόφαση της FIFA να του επιτρέψει να αγωνιστεί ενάντια στο Βέλγιο παρότι είχε αποβληθεί στη νίκη των ΗΠΑ επί της Βοσνίας.

Ο Αμερικανός επιθετικός τοποθετήθηκε σχετικά και τόνισε πως δεν είχε καμία ανάμειξη στη διαδικασία, ενώ μετά την αναμέτρηση στο Σιάτλ, συναντήθηκε και με τον Ρούντι Γκαρσία.

Το γεγονός αποκάλυψε ο ίδιος ο προπονητής των Βέλγων, που ανέφερε πως «ο Μπάλογκαν ήρθε να μου μιλήσει, μου άρεσε αυτό. Δεν φταίει αυτός, δεν είναι αυτός που πρέπει να κατηγορήσουμε.

Του το είπα. Εκτίμησα το ότι ήρθε να μου μιλήσει».

Την ίδια ώρα, επικρατεί... ξεσηκωμός για την άνευ προηγουμένου κίνηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, με μέλη του Ευρωκοινοβουλίου να ζητούν από τις Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες των κρατών-μελών της Ε.Ε. να πιέσουν για έρευνα επί του θέματος.

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