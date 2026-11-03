myEOPYY app: Όλος ο ασφαλιστικός φάκελος των πολιτών στο κινητό – Ποιες υπηρεσίες προσφέρει
myEOPYY app: Όλος ο ασφαλιστικός φάκελος των πολιτών στο κινητό – Ποιες υπηρεσίες προσφέρει
Η νέα εφαρμογή myEOPYY συγκεντρώνει στο κινητό των ασφαλισμένων τον ασφαλιστικό τους φάκελο, προσφέροντας πρόσβαση σε αποζημιώσεις, δικαιολογητικά, ραντεβού και ηλεκτρονικά εισιτήρια
Όλο τον ασφαλιστικό τους φάκελο μπορούν να έχουν από σήμερα οι πολίτες, κατεβάζοντας το νέο ψηφιακό εργαλείο myEOPYY app στο οποίο μπορούν να παρακολουθούν κάθε υπηρεσία που δέχονται μέσω του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Υποβολή δικαιολογητικών για εκκαθάριση και πληρωμή, παρακολούθηση αποζημιώσεων, προγραμματισμό για ραντεβού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου με δυνατότητα παρακολούθησης της αναμονής και της ουράς που τυχόν έχει το φαρμακείο. Αυτές είναι κάποιες από τις υπηρεσίες που θα έχουν άμεσα διαθέσιμες οι ασφαλισμένοι, παράλληλα με οποιαδήποτε υπηρεσία δέχονται από γιατρούς, διαγνωστικά, κέντρα υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.
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Υποβολή δικαιολογητικών για εκκαθάριση και πληρωμή, παρακολούθηση αποζημιώσεων, προγραμματισμό για ραντεβού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου με δυνατότητα παρακολούθησης της αναμονής και της ουράς που τυχόν έχει το φαρμακείο. Αυτές είναι κάποιες από τις υπηρεσίες που θα έχουν άμεσα διαθέσιμες οι ασφαλισμένοι, παράλληλα με οποιαδήποτε υπηρεσία δέχονται από γιατρούς, διαγνωστικά, κέντρα υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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