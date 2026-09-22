Αντιγήρανση: Ποια μοντέλα διατροφής «φρενάρουν» τον χρόνο
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Γήρανση Μακροζωία Υγιεινή διατροφή

Αντιγήρανση: Ποια μοντέλα διατροφής «φρενάρουν» τον χρόνο

Μελέτη στο Nature Communications συνέκρινε 10 υγιεινά διατροφικά πρότυπα, δείχνοντας πως η αυστηρή προσκόλληση δεν συνδέεται με βραδύτερη βιολογική γήρανση - Τι μετρά περισσότερο

Αντιγήρανση: Ποια μοντέλα διατροφής «φρενάρουν» τον χρόνο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Υπάρχει μια παγίδα όταν μιλάμε για υγιεινή διατροφή: συχνά ψάχνουμε τη «μία σωστή δίαιτα». Τη φόρμουλα που θα μας κρατήσει υγιείς, λειτουργικούς, ίσως και βιολογικά νεότερους. Μόνο που η πραγματικότητα είναι πιο ρευστή.

Μελέτη του German Centre for Neurodegenerative Diseases – του γερμανικού κέντρου νευροεκφυλιστικών νοσημάτων DZNE – που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, δείχνει ότι η καλύτερη ποιότητα διατροφής συνδέεται με βραδύτερη βιολογική γήρανση. Το πιο ενδιαφέρον; Δεν αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο πρότυπο.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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