RSV: Πώς μπορούν να αποφευχθούν 6 στις 10 νοσηλείες στα βρέφη
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Ιός RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) ECDC Εμβολιασμός

RSV: Πώς μπορούν να αποφευχθούν 6 στις 10 νοσηλείες στα βρέφη

Νέα έκθεση του ECDC εξετάζει την προστασία των νεογνών με μονοκλωνικά αντισώματα ή εμβολιασμό στην εγκυμοσύνη - Καθοριστικό το ποσοστό κάλυψης, με το μεγαλύτερο όφελος στους πρώτους μήνες ζωής

RSV: Πώς μπορούν να αποφευχθούν 6 στις 10 νοσηλείες στα βρέφη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Περισσότερες από τις μισές χειμερινές νοσηλείες λόγω αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) στα βρέφη 0-2 μηνών θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εφόσον τα προγράμματα προστασίας καλύπτουν το 90% των νεογνών στα οποία απευθύνονται. Αυτό εκτιμά νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), που εξετάζει δύο επιλογές: τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων μακράς δράσης στα μωρά, και τον εμβολιασμό κατά την εγκυμοσύνη.

Στο συγκεκριμένο σενάριο, τα μαθηματικά μοντέλα υπολογίζουν μέση μείωση των νοσηλειών κατά 61% με τα μονοκλωνικά αντισώματα και κατά 52% με τον μητρικό εμβολιασμό, σε σύγκριση με την απουσία καθολικού προγράμματος.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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