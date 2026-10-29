RSV: Πώς μπορούν να αποφευχθούν 6 στις 10 νοσηλείες στα βρέφη

Νέα έκθεση του ECDC εξετάζει την προστασία των νεογνών με μονοκλωνικά αντισώματα ή εμβολιασμό στην εγκυμοσύνη - Καθοριστικό το ποσοστό κάλυψης, με το μεγαλύτερο όφελος στους πρώτους μήνες ζωής