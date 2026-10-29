RSV: Πώς μπορούν να αποφευχθούν 6 στις 10 νοσηλείες στα βρέφη
RSV: Πώς μπορούν να αποφευχθούν 6 στις 10 νοσηλείες στα βρέφη
Νέα έκθεση του ECDC εξετάζει την προστασία των νεογνών με μονοκλωνικά αντισώματα ή εμβολιασμό στην εγκυμοσύνη - Καθοριστικό το ποσοστό κάλυψης, με το μεγαλύτερο όφελος στους πρώτους μήνες ζωής
Περισσότερες από τις μισές χειμερινές νοσηλείες λόγω αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) στα βρέφη 0-2 μηνών θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εφόσον τα προγράμματα προστασίας καλύπτουν το 90% των νεογνών στα οποία απευθύνονται. Αυτό εκτιμά νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), που εξετάζει δύο επιλογές: τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων μακράς δράσης στα μωρά, και τον εμβολιασμό κατά την εγκυμοσύνη.
Στο συγκεκριμένο σενάριο, τα μαθηματικά μοντέλα υπολογίζουν μέση μείωση των νοσηλειών κατά 61% με τα μονοκλωνικά αντισώματα και κατά 52% με τον μητρικό εμβολιασμό, σε σύγκριση με την απουσία καθολικού προγράμματος.
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Στο συγκεκριμένο σενάριο, τα μαθηματικά μοντέλα υπολογίζουν μέση μείωση των νοσηλειών κατά 61% με τα μονοκλωνικά αντισώματα και κατά 52% με τον μητρικό εμβολιασμό, σε σύγκριση με την απουσία καθολικού προγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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