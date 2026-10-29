Βυθίζεται το εκλογικό σχέδιο του Σάντσεθ μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία - Από την αισιοδοξία, στο εθνικό πένθος και τις φωνές για τον υπουργό Μεταφορών
Βυθίζεται το εκλογικό σχέδιο του Σάντσεθ μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία - Από την αισιοδοξία, στο εθνικό πένθος και τις φωνές για τον υπουργό Μεταφορών
Από την αισιοδοξία για 125 έως 145 έδρες, οι Σοσιαλιστές αντιμετωπίζουν μια σοβαρή πολιτική κρίση εν όψει των εκλογών στις 29 Νοεμβρίου - Οι δύο πολύνεκρες συγκρούσεις μέσα σε εννέα μήνες και το σενάριο του ανθρώπινου λάθους
Η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα, κοντά στο Τολέδο, με τουλάχιστον 69 νεκρούς, ανατρέπει τον προεκλογικό σχεδιασμό του Πέδρο Σάντσεθ, μόλις έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία.
Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση, καθώς το δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τη διαχείριση των υποδομών, ενώ στο επίκεντρο της πολιτικής πίεσης βρίσκεται ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.
Η τραγωδία της Τετάρτης (28/10) ανέτρεψε - σύμφωνα με άρθρο της El Mundo - μέσα σε λίγες ώρες την εικόνα που επιχειρούσε να διαμορφώσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) κατά την προεκλογική περίοδο. Μια εκστρατεία αισιοδοξίας, με στόχο την κινητοποίηση των νεότερων ψηφοφόρων και την ανάδειξη της προσωπικής εικόνας του πρωθυπουργού, έδωσε τη θέση της στο τριήμερο εθνικό πένθος και σε μια δύσκολη συζήτηση για τις ευθύνες της κυβέρνησης.
«Είναι ένα πολύ σκληρό πλήγμα», παραδέχονται πηγές του PSOE, καθώς η δεύτερη μεγάλη σιδηροδρομική τραγωδία μέσα στο 2026 προκαλεί έντονο προβληματισμό στην κυβέρνηση και στο κυβερνών κόμμα.
Η παρουσία του πρωθυπουργού εντασσόταν σε μια ευρύτερη επικοινωνιακή στρατηγική με στόχο να προσεγγίσει νεότερους ψηφοφόρους, να προβάλει μια πιο προσιτή εικόνα και να ενισχύσει το κλίμα αισιοδοξίας γύρω από το PSOE.
Η προεκλογική εκστρατεία στηριζόταν σε θετικά μηνύματα, μουσική, εκδηλώσεις και δημόσιες εμφανίσεις του Σάντσεθ, με το κυβερνών κόμμα να επιδιώκει να διαχωρίσει την εικόνα του από εκείνη της συντηρητικής αντιπολίτευσης.
Όλα αυτά άλλαξαν με την είδηση του δυστυχήματος.
Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες ανεστάλησαν, οι προεκλογικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει άμεσα τις προτεραιότητές της.
Το επίκεντρο μετατοπίστηκε από τα προεκλογικά μηνύματα στη διαχείριση της τραγωδίας, στην κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών και στις ευθύνες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.
Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση, καθώς το δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τη διαχείριση των υποδομών, ενώ στο επίκεντρο της πολιτικής πίεσης βρίσκεται ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.
Η τραγωδία της Τετάρτης (28/10) ανέτρεψε - σύμφωνα με άρθρο της El Mundo - μέσα σε λίγες ώρες την εικόνα που επιχειρούσε να διαμορφώσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) κατά την προεκλογική περίοδο. Μια εκστρατεία αισιοδοξίας, με στόχο την κινητοποίηση των νεότερων ψηφοφόρων και την ανάδειξη της προσωπικής εικόνας του πρωθυπουργού, έδωσε τη θέση της στο τριήμερο εθνικό πένθος και σε μια δύσκολη συζήτηση για τις ευθύνες της κυβέρνησης.
«Είναι ένα πολύ σκληρό πλήγμα», παραδέχονται πηγές του PSOE, καθώς η δεύτερη μεγάλη σιδηροδρομική τραγωδία μέσα στο 2026 προκαλεί έντονο προβληματισμό στην κυβέρνηση και στο κυβερνών κόμμα.
Από τα podcasts και την αισιοδοξία στο εθνικό πένθοςΗ αλλαγή του πολιτικού σκηνικού υπήρξε απότομη. Μόλις μία ώρα πριν γίνει γνωστή η σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, είχε δημοσιευθεί συνέντευξη του Πέδρο Σάντσεθ σε ένα δημοφιλές podcast με μεγάλη απήχηση στη γενιά των millennials.
Η παρουσία του πρωθυπουργού εντασσόταν σε μια ευρύτερη επικοινωνιακή στρατηγική με στόχο να προσεγγίσει νεότερους ψηφοφόρους, να προβάλει μια πιο προσιτή εικόνα και να ενισχύσει το κλίμα αισιοδοξίας γύρω από το PSOE.
Η προεκλογική εκστρατεία στηριζόταν σε θετικά μηνύματα, μουσική, εκδηλώσεις και δημόσιες εμφανίσεις του Σάντσεθ, με το κυβερνών κόμμα να επιδιώκει να διαχωρίσει την εικόνα του από εκείνη της συντηρητικής αντιπολίτευσης.
Όλα αυτά άλλαξαν με την είδηση του δυστυχήματος.
Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες ανεστάλησαν, οι προεκλογικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει άμεσα τις προτεραιότητές της.
Το επίκεντρο μετατοπίστηκε από τα προεκλογικά μηνύματα στη διαχείριση της τραγωδίας, στην κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών και στις ευθύνες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.
Το PSOE προσδοκούσε έως και 145 έδρεςΜέχρι την Πέμπτη, σύμφωνα με σοσιαλιστικές πηγές, στο κόμμα επικρατούσε αισιοδοξία για τις εκλογικές του επιδόσεις.
Οι εκτιμήσεις που διακινούνταν στο εσωτερικό του PSOE έκαναν λόγο για δυνατότητα εξασφάλισης από 125 έως 145 εδρών, με στελέχη να περιγράφουν μια «σταθερά ανοδική τάση».
Η στρατηγική του Σάντσεθ στηριζόταν στη δημιουργία μιας καθαρής πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εικόνες.
«Από τη μία πλευρά, ένα γκρίζο, θλιμμένο Λαϊκό Κόμμα, που το μόνο που κάνει είναι να προσβάλλει. Από την άλλη, ένα χαρούμενο, αισιόδοξο PSOE, που ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις», ήταν η περιγραφή που χρησιμοποιούσαν στελέχη των Σοσιαλιστών για την προεκλογική τους προσέγγιση.
Η τραγωδία, ωστόσο, δημιουργεί εντελώς διαφορετικές συνθήκες.
Στο PSOE εκφράζονται πλέον φόβοι ότι μπορεί να ενισχυθεί το πολιτικό κλίμα που επιδιώκει να διαμορφώσει η δεξιά αντιπολίτευση, με κεντρικό αίτημα την απομάκρυνση του Σάντσεθ από την εξουσία.
Η αισιοδοξία που επιχειρούσαν να καλλιεργήσουν οι Σοσιαλιστές κινδυνεύει να υποχωρήσει μπροστά στη δημόσια συζήτηση για τις κυβερνητικές ευθύνες.
Η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση στην υπεράσπιση των δημόσιων υπηρεσιών
Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, το PSOE αναζητεί τρόπο να διατηρήσει το βασικό πολιτικό δίλημμα της προεκλογικής περιόδου: συνέχιση της διακυβέρνησης από τους Σοσιαλιστές ή σχηματισμός κυβέρνησης της δεξιάς με τη συμμετοχή της ακροδεξιάς.
Η νέα επιχειρηματολογία επικεντρώνεται στην υπεράσπιση των δημόσιων υπηρεσιών και στη σημασία της αποτελεσματικής λειτουργίας τους σε περιόδους κρίσης.
Σοσιαλιστικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναδείξει την ανθεκτικότητα των δημόσιων δομών και την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού κατά τη διαχείριση της τραγωδίας.
Παράλληλα, επιχειρούν να αντιπαραβάλουν την κυβερνητική τους προσέγγιση με την πολιτική που, όπως ισχυρίζονται, θα εφάρμοζε μια κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος (PP) και του Vox, την οποία κατηγορούν ότι θα προχωρούσε σε περικοπές των δημόσιων υπηρεσιών.
Ωστόσο, η επιχείρηση αυτή αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς το δυστύχημα έχει προκαλέσει ερωτήματα για την ασφάλεια ενός από τα σημαντικότερα δημόσια δίκτυα μεταφορών της Ισπανίας.
Φόβοι για κλίμα «χάους» μετά και τα επεισόδια σε Βαρκελώνη και ΜπιλμπάοΗ σιδηροδρομική τραγωδία συμπίπτει χρονικά με επεισόδια βίας στους δρόμους πόλεων όπως η Βαρκελώνη και το Μπιλμπάο.
Παράλληλα, μέσω των κοινωνικών δικτύων κυκλοφορούν καλέσματα για νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο, με εκκλήσεις που ενθαρρύνουν επεισόδια.
Στελέχη του PSOE ανησυχούν ότι ο συνδυασμός αυτών των εξελίξεων μπορεί να ενισχύσει στην κοινή γνώμη την αίσθηση γενικευμένης αναταραχής.
Οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν καθώς, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρούσε να προβάλει την επιχειρησιακή της ανταπόκριση στο δυστύχημα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργανώνονταν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εναντίον του Σάντσεθ.
Μάλιστα, η ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος ζήτησε από τους εργαζομένους της κεντρικής έδρας του κόμματος στη Μαδρίτη να αποχωρήσουν μετά το μεσημέρι, λόγω ανησυχιών για πιθανά επεισόδια.
Το «ανθρώπινο λάθος» στο επίκεντρο της κυβερνητικής εξήγησηςΑπό τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, η κυβέρνηση προέβαλε το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους ως πιθανή αιτία της σύγκρουσης.
Το συγκεκριμένο σενάριο συνδέεται με την απόφαση χειριστή στο κέντρο ελέγχου της διαχειρίστριας σιδηροδρομικών υποδομών Adif, στον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης, να επιτρέψει σε αμαξοστοιχία AVE της Renfe να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, ενώ ένα δεύτερο τρένο της εταιρείας Iryo παρέμενε ακινητοποιημένο στην ίδια γραμμή.
Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε «ανεξήγητη» τη συγκεκριμένη απόφαση, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε η εντολή εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.
Η ανάδειξη του ενδεχόμενου ανθρώπινου λάθους από κυβερνητικά στελέχη ερμηνεύεται από πολιτικούς παρατηρητές ως προσπάθεια να μη συνδεθεί άμεσα το δυστύχημα με ενδεχόμενες αστοχίες στη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου ή με πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης.
Ωστόσο, τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί εάν η σύγκρουση οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος ή εάν συνέβαλαν σε αυτήν και τεχνικές ή οργανωτικές αστοχίες.
Η σύγκριση με το προηγούμενο δυστύχημα στο Αδαμούθ, όπου είχαν εντοπιστεί προβλήματα στη σιδηροδρομική υποδομή, εντείνει την πίεση προς το υπουργείο Μεταφορών.
Δύο τραγωδίες μέσα σε εννέα μήνες, περισσότεροι από 100 νεκροίΤο μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι ότι η σύγκρουση στην Ούρδα δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.
Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, μετά την τραγωδία στο Αδαμούθ, τον Ιανουάριο του 2026.
Οι δύο συγκρούσεις έχουν στοιχίσει συνολικά τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σιδηροδρομικό σύστημα.
Ο ίδιος ο Πέδρο Σάντσεθ αναγνώρισε τη σοβαρότητα της κατάστασης κατά την επίσκεψή του στο επιχειρησιακό κέντρο που δημιουργήθηκε μετά το δυστύχημα.
«Δεν είναι αποδεκτό για μια χώρα όπως η Ισπανία να βιώνει δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα υψηλής ταχύτητας μέσα στον ίδιο χρόνο, όπως συνέβη σε εμάς», δήλωσε.
Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει την πίεση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, καθώς η Ισπανία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στον κόσμο, το οποίο για δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς για τις υποδομές της χώρας.
Τριήμερο εθνικό πένθος και κινητοποίηση της ΜονκλόαΑμέσως μετά το δυστύχημα, ο Πέδρο Σάντσεθ ακύρωσε το πρόγραμμά του, ενώ αντίστοιχες αποφάσεις έλαβαν οι υπουργοί και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα.
Εξαίρεση αποτέλεσε το ακροδεξιό Vox, το οποίο δεν ανέστειλε τις προεκλογικές του δραστηριότητες.
Ο πρωθυπουργός κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και μετέβη στις 15:00 στο σημείο όπου είχε εγκατασταθεί το επιχειρησιακό κέντρο διαχείρισης της τραγωδίας.
Η Μονκλόα, η έδρα της ισπανικής κυβέρνησης, ανέλαβε από κοινού με το υπουργείο Μεταφορών τον συντονισμό της αντιμετώπισης της κρίσης, επιδιώκοντας να αναδείξει την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού.
Από την πλευρά του, ο Όσκαρ Πουέντε παρουσίαζε σχεδόν ώρα προς ώρα τις ενέργειες του υπουργείου του, παρέχοντας ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις επιχειρήσεις στο σημείο του δυστυχήματος.
Η κυβερνητική προσπάθεια επικεντρώνεται στην προβολή της επιχειρησιακής ανταπόκρισης, αλλά και στη δέσμευση ότι οι συνθήκες της σύγκρουσης θα διερευνηθούν πλήρως.
Στο επίκεντρο ο Όσκαρ Πουέντε – Οι αμφιβολίες ακόμη και μέσα στο PSOEΗ τραγωδία επαναφέρει με ιδιαίτερη ένταση τη συζήτηση για τον υπουργό Μεταφορών, ο οποίος θεωρείται ένας από τους στενότερους πολιτικούς συμμάχους του Σάντσεθ.
Ο Πουέντε είχε παραμείνει στη θέση του μετά το δυστύχημα στο Αδαμούθ και διατηρεί σημαντικό ρόλο στην πολιτική υπεράσπιση της κυβέρνησης.
Στο PSOE θεωρείται στέλεχος που δεν αποφεύγει τις συγκρούσεις με την αντιπολίτευση και συχνά αναλαμβάνει να διατυπώσει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο θέσεις που ο ίδιος ο πρωθυπουργός προτιμά να εκφράζει πιο συγκρατημένα.
Στελέχη της κυβέρνησης και του Σοσιαλιστικού Κόμματος τονίζουν ότι «πάντα βγαίνει μπροστά», «δίνει εξηγήσεις» και βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» όταν προκύπτουν δύσκολες καταστάσεις.
Ωστόσο, στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπάρχουν και επιφυλάξεις για το πολιτικό του ύφος, ιδιαίτερα για την έντονη δραστηριότητά του στα κοινωνικά δίκτυα και τις συχνές αντιπαραθέσεις του με πολιτικούς αντιπάλους.
«Ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα για μια κυβέρνηση και μια χώρα είναι οι μεταφορές», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη θέση απαιτεί διαφορετικό βαθμό προσοχής και πολιτικής διαχείρισης.
Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους: «Η διακυβέρνηση μιας χώρας είναι κάτι πολύ σοβαρό και ενδεχομένως ασύμβατο με άλλες δραστηριότητες».
Η αναφορά ερμηνεύεται ως αιχμή για τη συστηματική παρουσία του Πουέντε στην πλατφόρμα X και τον χρόνο που αφιερώνει στις δημόσιες αντιπαραθέσεις.
Δεν ανοίγει θέμα παραίτησης – Το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας κίνησηςΠαρά την αυξανόμενη πίεση, ο υπουργός Μεταφορών δεν άφησε την Τετάρτη κανένα περιθώριο να ανοίξει συζήτηση για ενδεχόμενη παραίτησή του.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να εκληφθεί ως παραδοχή πολιτικής ευθύνης για το δυστύχημα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η επίσημη διερεύνηση των αιτίων του.
Στην παρούσα φάση, η κυβερνητική επιχειρηματολογία εξακολουθεί να εστιάζει στο ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους και στην ανάγκη να διαπιστωθούν όλα τα πραγματικά περιστατικά.
Ο Πουέντε, ωστόσο, αντιμετωπίζει πλέον μια από τις δυσκολότερες περιόδους της πολιτικής του διαδρομής.
Η δημόσια παρουσία του, οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και η έντονη πολιτική δραστηριότητά του είχαν οδηγήσει ορισμένους να τον συμπεριλαμβάνουν στα πρόσωπα που θα μπορούσαν μελλοντικά να διεκδικήσουν τη διαδοχή του Σάντσεθ στην ηγεσία των Σοσιαλιστών.
«Η κατάστασή του είναι τώρα πολύ περίπλοκη», παραδέχεται προβεβλημένο στέλεχος του PSOE με κυβερνητική εμπειρία.
Από την άλλη πλευρά, πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού επιχειρούν να διαχωρίσουν την κυβερνητική ευθύνη από τα άμεσα αίτια του δυστυχήματος.
«Ο μέσος πολίτης γνωρίζει ότι αυτό που συνέβη δεν οφείλεται στο γεγονός ότι κυβερνά ο Σάντσεθ», υποστηρίζουν. «Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κοινωνία ως ώριμη», προσθέτουν.
Σάντσεθ: «Θα φτάσουμε μέχρι τέλους – Αν υπήρξαν αμέλειες, θα αποκαλυφθούν»Στη θεσμική του δήλωση μετά την τραγωδία, χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, ο Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης θα φτάσει μέχρι τέλους.
«Θα φτάσουμε μέχρι τέλους στην έρευνα και, αν υπήρξαν αμέλειες, θα γίνουν γνωστές. Αν υπήρξαν αστοχίες στο σύστημα ασφαλείας, θα υπάρξει απάντηση με απόλυτη αποφασιστικότητα», δήλωσε.
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