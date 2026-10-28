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«Του Μικρού Χωριού»: Η Νατάσσα Μποφίλιου στο πιάνο, τραγουδά για τον Άρη Βελουχιώτη, βίντεο
«Του Μικρού Χωριού»: Η Νατάσσα Μποφίλιου στο πιάνο, τραγουδά για τον Άρη Βελουχιώτη, βίντεο
Το «Του Μικρού Χωριού», γνωστό και ως «Ο Άρης κάνει πόλεμο» ή «Το τραγούδι του Άρη», είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα της Εθνικής Αντίστασης - Γράφτηκε μετά τη μάχη στο Μικρό Χωριό της Ευρυτανίας κατά των Ιταλών
Ένα τραγούδι που έγραψαν μέλη του ΕΛΑΣ μετά τη μάχη στο Μικρό Χωριό της Ευρυτανίας, το 1942, ανέβασε σε ανάρτησή της η Νατάσσα Μποφίλιου.
Η τραγουδίστρια παίζει πιάνο και αποδίδει το τραγούδι που έγραψαν η Ναυσικά Φλέγγα-Παπαδάκη και ο Αλέκος Ξένος.
Όπως επισημαίνει, το τραγούδι «γράφτηκε μετά τη μάχη του ΕΛΑΣ με τους Ιταλούς, στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, στις 18 Δεκεμβρίου 1942». Ήταν μία από τις πρώτες νίκες του ΕΛΑΣ στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας, με επικεφαλής του τμήματος τον Άρη Βελουχιώτη.
Πίσω από τη Νατάσσα Μποφίλιου, στα ράφια της βιβλιοθήκης, φαίνεται εξάλλου μια φωτογραφία του Βελουχιώτη.
Το «Του Μικρού Χωριού», γνωστό και ως «Ο Άρης κάνει πόλεμο» ή «Το τραγούδι του Άρη», είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια της Εθνικής Αντίστασης.
Οι στίχοι έχουν ως εξής:
Βαριαστενάζουν τα βουνά
ο ήλιος σκοτεινιάζει
το δόλιο το μικρό χωριό
και πάλι ανταριάζει
Λαμποκοπούν χρυσά
πέφτουν ντουφέκια ανάρια
Η τραγουδίστρια παίζει πιάνο και αποδίδει το τραγούδι που έγραψαν η Ναυσικά Φλέγγα-Παπαδάκη και ο Αλέκος Ξένος.
Όπως επισημαίνει, το τραγούδι «γράφτηκε μετά τη μάχη του ΕΛΑΣ με τους Ιταλούς, στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, στις 18 Δεκεμβρίου 1942». Ήταν μία από τις πρώτες νίκες του ΕΛΑΣ στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας, με επικεφαλής του τμήματος τον Άρη Βελουχιώτη.
Πίσω από τη Νατάσσα Μποφίλιου, στα ράφια της βιβλιοθήκης, φαίνεται εξάλλου μια φωτογραφία του Βελουχιώτη.
Το «Του Μικρού Χωριού», γνωστό και ως «Ο Άρης κάνει πόλεμο» ή «Το τραγούδι του Άρη», είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια της Εθνικής Αντίστασης.
Οι στίχοι έχουν ως εξής:
Βαριαστενάζουν τα βουνά
ο ήλιος σκοτεινιάζει
το δόλιο το μικρό χωριό
και πάλι ανταριάζει
Λαμποκοπούν χρυσά
πέφτουν ντουφέκια ανάρια
ο Άρης κάνει πόλεμο
μ′ αντάρτες παλικάρια
Έλα βρε άπιστε Ιταλέ
κορόιδο Μουσολίνι
να μετρηθούμε οι δυο μαζί
να δεις το τι θα γίνει
Δεν έχεις γέρους κι άρρωστους
γυναίκες για να σφάξεις
ούτε κορίτοια κι ορφανά
ούτε χωριά να κάψεις
Παπάδες για να τυραννάς
στη μέση στο παζάρι
έχεις μπροστά σου σήμερα
τ' αντάρτικα του Άρη
Που γρήγορος σαν τον αητό
σαν το γοργό τ′ αγέρι
φασίστες έσφαξε πολλούς
με δίκοπο μαχαίρι
φασίστες έσφαξε πολλούς
με δίκοπο μαχαίρι
Στην ανάρτησή της, η Νατάσσα Μποφίλιου γράφει:
«Του Μικρού Χωριού.
Το τραγούδι γράφτηκε μετά τη μάχη του ΕΛΑΣ με τους Ιταλούς, στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, στις 18 Δεκεμβρίου 1942.
Η Ναυσικά Φλέγγα-Παπαδάκη, από το Μικρό Χωριό, στην εν λόγω μάχη, κρυμμένη μέσα σε χαράδρα μαζί με τους άλλους συγχωριανούς της βρήκε ένα χαρτί κι έγραψε τους στίχους.
Αργότερα, ο Αλέκος Ξένος το αποτύπωσε σε παρτιτούρα.
Και οι δύο δημιουργοί, υπήρξαν αγωνιστές, ενεργά μέλη της Αντίστασης».
μ′ αντάρτες παλικάρια
Έλα βρε άπιστε Ιταλέ
κορόιδο Μουσολίνι
να μετρηθούμε οι δυο μαζί
να δεις το τι θα γίνει
Δεν έχεις γέρους κι άρρωστους
γυναίκες για να σφάξεις
ούτε κορίτοια κι ορφανά
ούτε χωριά να κάψεις
Παπάδες για να τυραννάς
στη μέση στο παζάρι
έχεις μπροστά σου σήμερα
τ' αντάρτικα του Άρη
Που γρήγορος σαν τον αητό
σαν το γοργό τ′ αγέρι
φασίστες έσφαξε πολλούς
με δίκοπο μαχαίρι
φασίστες έσφαξε πολλούς
με δίκοπο μαχαίρι
Στην ανάρτησή της, η Νατάσσα Μποφίλιου γράφει:
«Του Μικρού Χωριού.
Το τραγούδι γράφτηκε μετά τη μάχη του ΕΛΑΣ με τους Ιταλούς, στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, στις 18 Δεκεμβρίου 1942.
Η Ναυσικά Φλέγγα-Παπαδάκη, από το Μικρό Χωριό, στην εν λόγω μάχη, κρυμμένη μέσα σε χαράδρα μαζί με τους άλλους συγχωριανούς της βρήκε ένα χαρτί κι έγραψε τους στίχους.
Αργότερα, ο Αλέκος Ξένος το αποτύπωσε σε παρτιτούρα.
Και οι δύο δημιουργοί, υπήρξαν αγωνιστές, ενεργά μέλη της Αντίστασης».
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