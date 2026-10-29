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Μουντιάλ 2026: Στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια τα έσοδα της FIFA από εισιτήρια και πακέτα φιλοξενίας
Μουντιάλ 2026: Στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια τα έσοδα της FIFA από εισιτήρια και πακέτα φιλοξενίας
Η... δυναμική τιμολόγηση στα εισιτήρια και τα 40 επιπλέον ματς, λόγω της αύξησης των ομάδων, εκτόξευσαν τα κέρδη της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Μετά από ένα μεγάλο διάστημα αρνητικών ειδήσεων, να κι ένα καλό νέο για τη FIFA και τον προέδρο της Τζιάνι Ινφαντίνο.
Ο τελευταίος είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ότι το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που συνδιοργανώθηκε από ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό απέφερε συνολικά έσοδοα 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πόσο μεγαλύτερο κατά δύο δισεκατομμύρια από τις αρχικές εκτιμήσεις των ανθρώπων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Τα (ιδιαίτερα) αυξημένα έσοδα από το Μουντιάλ 2026 οφείλονται εν πολλοίς στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια (που αναμένεται να είναι ο τελικός απολογισμός) που εισέπραξε η FIFA από τις πωλήσεις εισιτηρίων και πακέτων φιλοξενίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Το συγκεκριμένο ποσό είναι υπερπενταπλάσιο από τα αντίστοιχα έσοδα που είχαν παραχθεί από τη διοργάνωση στο Κατάρ πριν από τέσσερα χρόνια και ουσιαστικά αποτελεί το ένα τρίτο των εσόδων!
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 περιλάμβανε 40 επιπλέον αγώνες (συνολικά 104) σε σύγκριση με το Κατάρ (64), όπου οι πωλήσεις εισιτηρίων και πακέτων φιλοξενίας το 2022 είχαν αποφέρει έσοδα 929 εκατομμυρίων δολαρίων.
Έντονες αντιδράσεις για την τιμολογιακή πολιτική
Η διοικούσα αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δέχτηκε σφοδρή κριτική για την τιμολογιακή της πολιτική στη φετινή διοργάνωση, καθώς εφάρμοσε για πρώτη φορά δυναμική τιμολόγηση (dynamic pricing) και παρακρατούσε προμήθεια 30% σε κάθε μεταπώληση.
Ένα από τα αποτελέσματα της απόφασης της FIFA να μην επιτρέψει μια παραδοσιακή δευτερογενή αγορά εισιτηρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες —επιτρέποντας τη μεταπώληση αποκλειστικά μέσω της δικής της πλατφόρμας— ήταν η αποφυγή της διοχέτευσης χρημάτων σε μαυραγορίτες, τα οποία, όπως τονίζει η FIFA, δεν θα επανεπενδύονταν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Οι αρχικές τιμές, ήταν οι υψηλότερες στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με τα εισιτήρια για τον τελικό στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου να ξεκινούν από 4.185 δολάρια, επταπλάσια τιμή από το φθηνότερο εισιτήριο του τελικού στο Κατάρ το 2022.
Καταγγελίες και η απάντηση της FIFA
Ως απάντηση στις τιμές τις οποίες χαρακτήρισαν «αστρονομικές», η Football Supporters Europe και ο οργανισμός προστασίας καταναλωτών Euroconsumers κατέθεσαν επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η FIFA υπερασπίστηκε επανειλημμένα τις τιμές υποστηρίζοντας ότι όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα επανεπενδυθούν τελικά στο ποδόσφαιρο, σημειώνοντας παράλληλα ότι αντικατόπτριζαν την αγορά της Βόρειας Αμερικής, όπου η καταβολή εκατοντάδων δολαρίων για την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων είναι σύνηθες φαινόμενο.
Ωστόσο, μετά τις μαζικές αντιδράσεις, η FIFA εισήγαγε έναν περιορισμένο αριθμό 1.000 εισιτηρίων, στην τιμή των 60 δολαρίων, για καθέναν από τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
«Τα έσοδα που παρήχθησαν από τη διοργάνωση θα προσφέρουν πρωτοφανείς πόρους στις Ομοσπονδίες-Μέλη της FIFA για να επενδύσουν στο άθλημα, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ανδρικού, γυναικείου και αναπτυξιακού ποδοσφαίρου και στις 211 ομοσπονδίες-μέλη, κάθε μέρα του χρόνου», δήλωσε εκπρόσωπος της FIFA.
«Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στη Ζυρίχη, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία "FIFA Surplus Solidarity Programme", η οποία θα χρησιμοποιήσει μέρος των αποθεματικών της FIFA για να υπερδιπλασιάσει την προγραμματισμένη χρηματοδότηση για την περίοδο 2027-2030, φτάνοντας τα 6,35 δισεκατομμύρια δολάρια».
Ο τελευταίος είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ότι το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που συνδιοργανώθηκε από ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό απέφερε συνολικά έσοδοα 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πόσο μεγαλύτερο κατά δύο δισεκατομμύρια από τις αρχικές εκτιμήσεις των ανθρώπων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Τα (ιδιαίτερα) αυξημένα έσοδα από το Μουντιάλ 2026 οφείλονται εν πολλοίς στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια (που αναμένεται να είναι ο τελικός απολογισμός) που εισέπραξε η FIFA από τις πωλήσεις εισιτηρίων και πακέτων φιλοξενίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Το συγκεκριμένο ποσό είναι υπερπενταπλάσιο από τα αντίστοιχα έσοδα που είχαν παραχθεί από τη διοργάνωση στο Κατάρ πριν από τέσσερα χρόνια και ουσιαστικά αποτελεί το ένα τρίτο των εσόδων!
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 περιλάμβανε 40 επιπλέον αγώνες (συνολικά 104) σε σύγκριση με το Κατάρ (64), όπου οι πωλήσεις εισιτηρίων και πακέτων φιλοξενίας το 2022 είχαν αποφέρει έσοδα 929 εκατομμυρίων δολαρίων.
Έντονες αντιδράσεις για την τιμολογιακή πολιτική
Η διοικούσα αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δέχτηκε σφοδρή κριτική για την τιμολογιακή της πολιτική στη φετινή διοργάνωση, καθώς εφάρμοσε για πρώτη φορά δυναμική τιμολόγηση (dynamic pricing) και παρακρατούσε προμήθεια 30% σε κάθε μεταπώληση.
Ένα από τα αποτελέσματα της απόφασης της FIFA να μην επιτρέψει μια παραδοσιακή δευτερογενή αγορά εισιτηρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες —επιτρέποντας τη μεταπώληση αποκλειστικά μέσω της δικής της πλατφόρμας— ήταν η αποφυγή της διοχέτευσης χρημάτων σε μαυραγορίτες, τα οποία, όπως τονίζει η FIFA, δεν θα επανεπενδύονταν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Οι αρχικές τιμές, ήταν οι υψηλότερες στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με τα εισιτήρια για τον τελικό στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου να ξεκινούν από 4.185 δολάρια, επταπλάσια τιμή από το φθηνότερο εισιτήριο του τελικού στο Κατάρ το 2022.
Καταγγελίες και η απάντηση της FIFA
Ως απάντηση στις τιμές τις οποίες χαρακτήρισαν «αστρονομικές», η Football Supporters Europe και ο οργανισμός προστασίας καταναλωτών Euroconsumers κατέθεσαν επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η FIFA υπερασπίστηκε επανειλημμένα τις τιμές υποστηρίζοντας ότι όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα επανεπενδυθούν τελικά στο ποδόσφαιρο, σημειώνοντας παράλληλα ότι αντικατόπτριζαν την αγορά της Βόρειας Αμερικής, όπου η καταβολή εκατοντάδων δολαρίων για την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων είναι σύνηθες φαινόμενο.
Ωστόσο, μετά τις μαζικές αντιδράσεις, η FIFA εισήγαγε έναν περιορισμένο αριθμό 1.000 εισιτηρίων, στην τιμή των 60 δολαρίων, για καθέναν από τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
«Τα έσοδα που παρήχθησαν από τη διοργάνωση θα προσφέρουν πρωτοφανείς πόρους στις Ομοσπονδίες-Μέλη της FIFA για να επενδύσουν στο άθλημα, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ανδρικού, γυναικείου και αναπτυξιακού ποδοσφαίρου και στις 211 ομοσπονδίες-μέλη, κάθε μέρα του χρόνου», δήλωσε εκπρόσωπος της FIFA.
«Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στη Ζυρίχη, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία "FIFA Surplus Solidarity Programme", η οποία θα χρησιμοποιήσει μέρος των αποθεματικών της FIFA για να υπερδιπλασιάσει την προγραμματισμένη χρηματοδότηση για την περίοδο 2027-2030, φτάνοντας τα 6,35 δισεκατομμύρια δολάρια».
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