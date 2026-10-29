«Κοίταξε πέρα από το δέρμα μου» – Το φετινό μήνυμα της διεθνούς εκστρατείας για την ψωρίαση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης, το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ» αναδεικνύει τις ψυχολογικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με τη νόσο, παρουσιάζοντας παράλληλα στοιχεία για τη συμμετοχή στις δράσεις υποστήριξής του