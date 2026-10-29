«Κοίταξε πέρα από το δέρμα μου» – Το φετινό μήνυμα της διεθνούς εκστρατείας για την ψωρίαση
«Κοίταξε πέρα από το δέρμα μου» – Το φετινό μήνυμα της διεθνούς εκστρατείας για την ψωρίαση
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης, το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ» αναδεικνύει τις ψυχολογικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με τη νόσο, παρουσιάζοντας παράλληλα στοιχεία για τη συμμετοχή στις δράσεις υποστήριξής του
Η ψωρίαση αφήνει ορατά σημάδια στο δέρμα, όμως οι επιπτώσεις της δεν περιορίζονται στη σωματική υγεία. Η αμηχανία απέναντι στα βλέμματα των άλλων, ο φόβος της απόρριψης και η ανάγκη να εξηγεί κανείς διαρκώς ότι η νόσος δεν είναι μεταδοτική μπορούν να επηρεάσουν την αυτοπεποίθηση, τις προσωπικές σχέσεις και την κοινωνική ζωή των ανθρώπων που ζουν με αυτή. Αυτή την πλευρά της ψωρίασης αναδεικνύει το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης, στις 29 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας στοιχεία από τις δράσεις του και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των νέων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου, οι συμμετοχές στις ομαδικές και κοινωνικές δράσεις του έφτασαν τις 324 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, πλησιάζοντας τις 363 συμμετοχές που είχαν καταγραφεί σε ολόκληρο το 2025. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο φορέας, 48 άνθρωποι έλαβαν ατομική ψυχολογική υποστήριξη.
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου, οι συμμετοχές στις ομαδικές και κοινωνικές δράσεις του έφτασαν τις 324 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, πλησιάζοντας τις 363 συμμετοχές που είχαν καταγραφεί σε ολόκληρο το 2025. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο φορέας, 48 άνθρωποι έλαβαν ατομική ψυχολογική υποστήριξη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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