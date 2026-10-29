Καθυστερήσεις μηνών και περικοπές στις εφημερίες των γιατρών – Η περίπτωση του νοσοκομείου Νίκαιας
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ΕΙΝΑΠ Δημόσια νοσοκομεία

Καθυστερήσεις μηνών και περικοπές στις εφημερίες των γιατρών – Η περίπτωση του νοσοκομείου Νίκαιας

Η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει πολύμηνες καθυστερήσεις και περικοπές στις πληρωμές των υπεράριθμων εφημεριών των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)

Καθυστερήσεις μηνών και περικοπές στις εφημερίες των γιατρών – Η περίπτωση του νοσοκομείου Νίκαιας
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Καθυστερήσεις αλλά και περικοπές στην καταβολή των οφειλόμενων σε γιατρούς για υπεράριθμες εφημερίες καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Η πληρωμή των πρόσθετων εφημεριών αποτελεί ένα πολύμηνο πρόβλημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με τους γιατρούς να έχουν προβεί σε καταγγελίες και άλλες φορές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΙΝΑΠ σε νεότερη ανακοίνωσή της, για παράδειγμα η διοίκηση του νοσοκομείου Νίκαιας μόλις στις 23/10 απέστειλε στο Υπουργείο Υγείας αίτημα έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ώστε να μπορέσουν να ενταλματοποιηθούν τα οφειλόμενα στους γιατρούς για δεδουλευμένες υπεράριθμες εφημερίες μηνών Μαΐου και Ιουνίου.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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