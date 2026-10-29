Καθυστερήσεις μηνών και περικοπές στις εφημερίες των γιατρών – Η περίπτωση του νοσοκομείου Νίκαιας
Καθυστερήσεις μηνών και περικοπές στις εφημερίες των γιατρών – Η περίπτωση του νοσοκομείου Νίκαιας
Η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει πολύμηνες καθυστερήσεις και περικοπές στις πληρωμές των υπεράριθμων εφημεριών των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)
Καθυστερήσεις αλλά και περικοπές στην καταβολή των οφειλόμενων σε γιατρούς για υπεράριθμες εφημερίες καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Η πληρωμή των πρόσθετων εφημεριών αποτελεί ένα πολύμηνο πρόβλημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με τους γιατρούς να έχουν προβεί σε καταγγελίες και άλλες φορές.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΙΝΑΠ σε νεότερη ανακοίνωσή της, για παράδειγμα η διοίκηση του νοσοκομείου Νίκαιας μόλις στις 23/10 απέστειλε στο Υπουργείο Υγείας αίτημα έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ώστε να μπορέσουν να ενταλματοποιηθούν τα οφειλόμενα στους γιατρούς για δεδουλευμένες υπεράριθμες εφημερίες μηνών Μαΐου και Ιουνίου.
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Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΙΝΑΠ σε νεότερη ανακοίνωσή της, για παράδειγμα η διοίκηση του νοσοκομείου Νίκαιας μόλις στις 23/10 απέστειλε στο Υπουργείο Υγείας αίτημα έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ώστε να μπορέσουν να ενταλματοποιηθούν τα οφειλόμενα στους γιατρούς για δεδουλευμένες υπεράριθμες εφημερίες μηνών Μαΐου και Ιουνίου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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