Επεισόδια στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ομιλία του Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη: Συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, πέτρες κι οδοφράγματα, βίντεο και φωτογραφίες
Επεισόδια στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ομιλία του Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη: Συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, πέτρες κι οδοφράγματα, βίντεο και φωτογραφίες
Συνδικαλιστές και συλλογικότητες είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης πριν την ομιλία - Νέα ένταση αργά το απόγευμα με οδοφράγματα και πέτρες μετά τη λήξη της συγκέντρωσης, έξι προσαγωγές
Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με αφορμή την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη σε κεντρικό ξενοδοχείο στις 17:00.
Μέλη του ΠΑΜΕ που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ, που έκαναν χρήση χημικών, προσπαθώντας να αποκλείσουν το σημείο. Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε συνολικά έξι προσαγωγές.
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί άτομα που διαμαρτύρονταν για την ομιλία, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν αποκλείσει ένα μέρος των συγκεντρωμένων. Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση συναθροίσεων στη Θεσσαλονίκη.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, τα άτομα που διαμαρτύρονταν για την ομιλία έστησαν οδοφράγματα και πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν με χημικά και κρότου-λάμψης, για να τους απωθήσουν. Στη συνέχεια διαλύθηκαν στα γύρω στενά, ενώ ακολούθως οι σταθμοί του μετρό άνοιξαν εκ νέου και οι δρόμοι αποδόθηκαν στην κυκλοφορία.
Μέλη του ΠΑΜΕ που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ, που έκαναν χρήση χημικών, προσπαθώντας να αποκλείσουν το σημείο. Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε συνολικά έξι προσαγωγές.
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί άτομα που διαμαρτύρονταν για την ομιλία, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν αποκλείσει ένα μέρος των συγκεντρωμένων. Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση συναθροίσεων στη Θεσσαλονίκη.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, τα άτομα που διαμαρτύρονταν για την ομιλία έστησαν οδοφράγματα και πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν με χημικά και κρότου-λάμψης, για να τους απωθήσουν. Στη συνέχεια διαλύθηκαν στα γύρω στενά, ενώ ακολούθως οι σταθμοί του μετρό άνοιξαν εκ νέου και οι δρόμοι αποδόθηκαν στην κυκλοφορία.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Δείτε φωτογραφίες:
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