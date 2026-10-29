Η σχολική εκπαίδευση δυναμώνει το μυαλό και μειώνει τον κίνδυνο άνοιας – Το παράδειγμα της Βρετανίας
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Άνοια Νόσος Αλτσχάιμερ Εκπαίδευση

Η σχολική εκπαίδευση δυναμώνει το μυαλό και μειώνει τον κίνδυνο άνοιας – Το παράδειγμα της Βρετανίας

Βρετανική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έδωσε στους ερευνητές την ευκαιρία να εξετάσουν την επίδραση της σχολικής φοίτησης - Λιγότερες διαγνώσεις καταγράφηκαν ακόμη και σε άτομα με υψηλή γενετική προδιάθεση

Η σχολική εκπαίδευση δυναμώνει το μυαλό και μειώνει τον κίνδυνο άνοιας – Το παράδειγμα της Βρετανίας
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένας επιπλέον χρόνος υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην εφηβεία μπορεί να μειώσει την πιθανότητα διάγνωσης άνοιας δεκαετίες αργότερα. Αυτό δείχνει μελέτη που αξιοποίησε τη βρετανική μεταρρύθμιση του 1972, όταν το ελάχιστο όριο ηλικίας αποφοίτησης από το σχολείο αυξήθηκε από τα 15 στα 16 έτη.

Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια της Νότιας Καλιφόρνιας, του Ουισκόνσιν-Μάντισον και του Μίσιγκαν διαπίστωσαν ότι όσοι υπάγονταν στη νέα υποχρέωση είχαν χαμηλότερη πιθανότητα γνωμάτευσης νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας: η εκτιμώμενη διαφορά ήταν περίπου δύο λιγότερες διαγνώσεις ανά 1.000 άτομα.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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