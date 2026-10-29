Υπόθεση «Χωριάτικο»: Δεσμεύονται περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί 130 εταιρειών και δεκάδων προσώπων

Νέα εξέλιξη στην έρευνα για το μεγάλο επιχειρηματικό δίκτυο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI – Η διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, τα πρόσωπα που κατονομάζονται, οι εταιρείες εστίασης και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που ελέγχονται





Η νέα διάταξη, που εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2026, δύο ημέρες μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, αποκαλύπτει την έκταση της έρευνας, καθώς στις 60 σελίδες της καταγράφονται επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην εστίαση, στην παραγωγή και εμπορία αρτοσκευασμάτων, στην παροχή υπηρεσιών, στη διαχείριση ακινήτων και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Ανάμεσα στις εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο βρίσκονται και άλλες γνωστές επιχειρήσεις όπως η Bread Factory, στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τις επιχειρηματικές σχέσεις που εξετάζουν οι Αρχές.







Η Α΄ Μονάδα της Αρχής πραγματοποίησε τη δική της έρευνα, αξιολογώντας τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί και καταλήγοντας στην απόφαση να επιβληθούν προσωρινά περιοριστικά μέτρα στην περιουσία των προσώπων και των νομικών οντοτήτων που κατονομάζονται. Η διάταξη προβλέπει τη δέσμευση κάθε είδους περιουσίας και ειδικότερα τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα μέτρα καλύπτουν λογαριασμούς στους οποίους τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμφανίζονται ως δικαιούχοι, συνδικαιούχοι ή πληρεξούσιοι, ενώ προβλέπεται και απαγόρευση ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων.



Στο έγγραφο κατονομάζονται ο











Κλείσιμο Σε κάθε περίπτωση οι εταιρείες αυτές είναι συμφερόντων του Άγγελου Γιαννακόπουλου και το «πάγωμα» των λογαριασμών τους δεν αφορά την εταιρεία «Κουλουράδες» που αγόρασε τις εγκαταστάσεις του Bread Factory.



Σημαντική είναι επίσης η συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες διευθύνσεις. Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 2 στο Περιστέρι εμφανίζονται διαφορετικά εταιρικά σχήματα, μεταξύ των οποίων η «Υπηρεσίες Εστίασης Λένορμαν ΙΚΕ», η «Αρτογνωσία Περιστερίου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», η «Αρτοσοφίες Περιστερίου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» και η «Bake Theory Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» .



Ορισμένες από αυτές αναφέρονται ως υπό εκκαθάριση, ενώ άλλες εμφανίζονται με διαφορετικούς διαχειριστές. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στον Ασπρόπυργο, όπου στη διεύθυνση του 17ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου εμφανίζονται αρκετές επιχειρήσεις εστίασης και αρτοποιίας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι «Υπηρεσίες Εστιατορίου Ασπροπύργου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», «Μαγειρείο Ασπροπύργου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», «Αρτοποιεία και Γεύματα Ασπροπύργου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», «Ψωμί και Ποιότητα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» και «Άρτος Ασπροπύργου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ». Στη διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη εταιρείες με επωνυμίες «Sweet Factory», «Fresh Bake», «Fresh Factory», «Syngrou Bakery», «Άρτος και Γεύματα Θεσσαλίας», «Αρτοσκευές» και «Αρτόδεντρον», καθώς και επιχειρήσεις με διαφορετικό αντικείμενο, όπως η «Asos Real Estate» και η «Accountancy Supervisory Office Services».



Σε μια νέα φάση περνά η έρευνα για την υπόθεση «Χωριάτικο» , καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δεκάδων φυσικών προσώπων και 130 εταιρειών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.Η νέα διάταξη, που εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2026, δύο ημέρες μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, αποκαλύπτει την έκταση της έρευνας, καθώς στις 60 σελίδες της καταγράφονται επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην εστίαση, στην παραγωγή και εμπορία αρτοσκευασμάτων, στην παροχή υπηρεσιών, στη διαχείριση ακινήτων και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Ανάμεσα στις εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο βρίσκονται και άλλες γνωστές επιχειρήσεις όπως η Bread Factory, στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τις επιχειρηματικές σχέσεις που εξετάζουν οι Αρχές.Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος , ο οποίος έχει συνδεθεί με ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, από φούρνους και καταστήματα εστίασης μέχρι χώρους νυχτερινής διασκέδασης και τουριστικές δραστηριότητες. Το έγγραφο, με αριθμό δέσμευσης 31/2026, εκδόθηκε κατόπιν της υποβλητικής αναφοράς που απέστειλε στις 26 Οκτωβρίου το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.Η Α΄ Μονάδα της Αρχής πραγματοποίησε τη δική της έρευνα, αξιολογώντας τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί και καταλήγοντας στην απόφαση να επιβληθούν προσωρινά περιοριστικά μέτρα στην περιουσία των προσώπων και των νομικών οντοτήτων που κατονομάζονται. Η διάταξη προβλέπει τη δέσμευση κάθε είδους περιουσίας και ειδικότερα τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα μέτρα καλύπτουν λογαριασμούς στους οποίους τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμφανίζονται ως δικαιούχοι, συνδικαιούχοι ή πληρεξούσιοι, ενώ προβλέπεται και απαγόρευση ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων.Στο έγγραφο κατονομάζονται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος , ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος και η Όλγα Πετρόβα, μαζί με μεγάλο αριθμό άλλων φυσικών προσώπων. Παράλληλα, καταγράφονται εταιρείες με διαφορετικές νομικές μορφές, από μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι ανώνυμες εταιρείες και επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό εκκαθάριση. Η παρουσία διαφορετικών διαχειριστών, αλλά και εταιρειών που εμφανίζονται ως διαχειρίστριες άλλων εταιρειών, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού δικτύου που αποτυπώνεται στη διάταξη.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εταιρείες που συνδέονται άμεσα, μέσω της αναγραφόμενης διαχείρισής τους, με πρόσωπα της οικογένειας Γιαννακόπουλου. Στον κατάλογο περιλαμβάνεται η «Incoterms Consulting Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», με έδρα στη Λεωφόρο Ηρακλείου 29Α στην Αθήνα και διαχειριστή τον Άγγελο Γιαννακόπουλο. Επίσης καταγράφεται η «Impulso Consulting Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», με έδρα στην οδό Κορυτσάς 15 και διαχειριστή τον Γεώργιο Γιαννακόπουλο. Ο τελευταίος εμφανίζεται ακόμη ως διαχειριστής της «FL MYK Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με έδρα την οδό Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρι.Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η παρουσία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αρτοποιίας και της εστίασης. Στη λίστα περιλαμβάνεται η «Bread Factory Ασπροπύργου και Σία Ε.Ε.», με δηλωμένη έδρα στην οδό Κορυτσάς 11 στο Αιγάλεω και διαχειριστή τον Ι.Σ. Πρόκειται για την εταιρεία που αναγράφεται στον αριθμό 88 του καταλόγου των νομικών προσώπων. Στον αριθμό 101 περιλαμβάνεται η «Bread Factory Πειραιά και Σία Ε.Ε.», η οποία εμφανίζεται υπό εκκαθάριση, με έδρα την οδό Ιππολύτου 1-3 στον Πειραιά και διαχειριστή τον Κ.Σ Σωτηρίου. Αμέσως μετά καταγράφεται η «BF και Σία Ε.Ε.», επίσης υπό εκκαθάριση, με έδρα την Ακτή Μιαούλη 27 στον Πειραιά και διαχειριστή τον Ι. Σ. Στη διάταξη περιλαμβάνεται ακόμη η «SF Factory και Σία Ε.Ε.», με έδρα στη Λεωφόρο Συγγρού 106 και διαχειριστή τον Κ. Σ. Η συμπερίληψη αυτών των εταιρειών αποτελεί νέο στοιχείο της έρευνας, χωρίς όμως να επιτρέπει το συμπέρασμα ότι το σύνολο της αλυσίδας Bread Factory εμπλέκεται στις ερευνώμενες πράξεις. Το έγγραφο κατονομάζει συγκεκριμένες νομικές οντότητες, οι οποίες πρέπει να διακρίνονται από άλλες επιχειρήσεις που ενδεχομένως χρησιμοποιούν την ίδια εμπορική επωνυμία.Σημαντική είναι επίσης η συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες διευθύνσεις. Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 2 στο Περιστέρι εμφανίζονται διαφορετικά εταιρικά σχήματα, μεταξύ των οποίων η «Υπηρεσίες Εστίασης Λένορμαν ΙΚΕ», η «Αρτογνωσία Περιστερίου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», η «Αρτοσοφίες Περιστερίου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» και η «Bake Theory Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» .Ορισμένες από αυτές αναφέρονται ως υπό εκκαθάριση, ενώ άλλες εμφανίζονται με διαφορετικούς διαχειριστές. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στον Ασπρόπυργο, όπου στη διεύθυνση του 17ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου εμφανίζονται αρκετές επιχειρήσεις εστίασης και αρτοποιίας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι «Υπηρεσίες Εστιατορίου Ασπροπύργου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», «Μαγειρείο Ασπροπύργου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», «Αρτοποιεία και Γεύματα Ασπροπύργου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», «Ψωμί και Ποιότητα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» και «Άρτος Ασπροπύργου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ». Στη διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη εταιρείες με επωνυμίες «Sweet Factory», «Fresh Bake», «Fresh Factory», «Syngrou Bakery», «Άρτος και Γεύματα Θεσσαλίας», «Αρτοσκευές» και «Αρτόδεντρον», καθώς και επιχειρήσεις με διαφορετικό αντικείμενο, όπως η «Asos Real Estate» και η «Accountancy Supervisory Office Services».





Η τελευταία κατηγορία παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης ακινήτων στον ίδιο κατάλογο με επιχειρήσεις εστίασης και αρτοποιίας. Στο ποινικό σκέλος, η διάταξη αναφέρεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διακεκριμένη πλαστογραφία, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για τις πράξεις της απάτης και της πλαστογραφίας αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή τέλεσης.



Η απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, πάντως, σηματοδοτεί μια ουσιαστική εξέλιξη στην υπόθεση. Πέρα από την αστυνομική διερεύνηση των καταγγελλόμενων οικονομικών αδικημάτων, ενεργοποιείται πλέον και ο μηχανισμός προσωρινής διασφάλισης περιουσιακών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες επιδιώκουν να διατηρήσουν διαθέσιμη την περιουσία που ενδέχεται να συνδέεται με τις ερευνώμενες πράξεις, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.