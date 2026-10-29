Συνελήφθη 29χρονος στην Καλλιθέα που έκρυβε κοκαΐνη κάτω από το κάθισμα του οδηγού
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Σύλληψη Ναρκωτικά

Συνελήφθη 29χρονος στην Καλλιθέα που έκρυβε κοκαΐνη κάτω από το κάθισμα του οδηγού

Η σύλληψη του έγινε από την Ομάδα ΖΗΤΑ κατά τη διάρκεια ελέγχου

Συνελήφθη 29χρονος στην Καλλιθέα που έκρυβε κοκαΐνη κάτω από το κάθισμα του οδηγού
Στη σύλληψη ενός 29χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΖΗΤΑ στην Καλλιθέα, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου στο αυτοκίνητό του εντόπισαν 418 γραμμάρια κοκαΐνης, επιμελώς κρυμμένα κάτω από τη θέση του οδηγού.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (28/10), στο πλαίσιο αστυνομικής περιπολίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και, κρίνοντάς το ύποπτο, κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.
Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, βρήκαν κάτω από το κάθισμά του μία σακούλα που περιείχε την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας.

Συνελήφθη 29χρονος στην Καλλιθέα που έκρυβε κοκαΐνη κάτω από το κάθισμα του οδηγού

Ο 29χρονος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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