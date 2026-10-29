Τι είναι οι «Καμινάδες των Νεραϊδών» στην Καππαδοκία

Μια διαφορετική παράδοση μιλά για μια όμορφη νεράιδα που ερωτεύτηκε έναν θνητό άνδρα. Όταν αποκαλύφθηκε η πραγματική της ταυτότητα, εξορίστηκε από τον κόσμο των ανθρώπων. Ο θρύλος αναφέρει ότι τα δάκρυά της μετατράπηκαν σε πέτρα, δημιουργώντας τους χαρακτηριστικούς βράχους της Καππαδοκίας.Ιδιαίτερα γνωστός είναι και ο μύθος των «», τριών βραχωδών σχηματισμών κοντά στην περιοχή Ουργκιούπ. Σύμφωνα με την παράδοση, πρόκειται για μια πριγκίπισσα που ερωτεύτηκε έναν βοσκό, παρά την αντίθεση του πατέρα της. Όταν το ζευγάρι και το παιδί τους κινδύνευσαν, μεταμορφώθηκαν σε πέτρα για να παραμείνουν για πάντα μαζί.Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Γκιόρεμε και οι βραχώδεις σχηματισμοί της Καππαδοκίας έχουν ενταχθεί από το 1985 στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, συνδυάζοντας μοναδική γεωλογική ομορφιά με σημαντικά μνημεία της βυζαντινής ιστορίας.