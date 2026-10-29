Αποκάλυψη από τη Λαγκάρντ: «Είναι απλώς ένας μικρός καρκίνος του δέρματος που έπρεπε να αφαιρεθεί» είπε στο προσωπικό της ΕΚΤ

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έστειλε η Λαγκάρντ στο προσωπικό της ΕΚΤ περιήλθε στη διάθεση του Politico - Νωρίτερα, σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο X είχε κάνει λόγο για επέμβαση στο δέρμα





Η 70χρονη πρόεδρος της ΕΚΤ ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) ότι θα εγκαταλείψει τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027, εννέα μήνες πριν από την προβλεπόμενη ολοκλήρωση της θητείας της, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.







«Είναι απλώς ένας μικρός καρκίνος του δέρματος που έπρεπε να αφαιρεθεί» Η Λαγκάρντ έσπευσε αρχικά να δώσει εξηγήσεις με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, επισημαίνοντας ότι είχε υποβληθεί σε μια μικρή επέμβαση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.



«Απλώς για να αποφύγω οποιαδήποτε συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα επιθέματα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», έγραψε.







Στην ίδια ανάρτηση απηύθυνε και μια συμβουλή προς το κοινό: «Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας και ελέγχετε τακτικά το δέρμα σας».



Κλείσιμο Politico, η Λαγκάρντ αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα με χιούμορ.



«Ξέρω ότι φαίνομαι αστεία. Δεν έκανα kickboxing στην Ταϊλάνδη», είπε, αναφερόμενη στο πρόσφατο ταξίδι της στην Μπανγκόκ για τις ετήσιες συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.



«Είναι απλώς ένας μικρός καρκίνος του δέρματος που έπρεπε να αφαιρεθεί», πρόσθεσε.



Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, παραπέμποντας στην προηγούμενη δημόσια δήλωση της Λαγκάρντ, ενώ δεν δόθηκαν πρόσθετες πληροφορίες για τον τύπο του καρκίνου ή τη χειρουργική επέμβαση.



Η πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ Η ανακοίνωση της Λαγκάρντ έβαλε τέλος σε πολύμηνη φημολογία σχετικά με το μέλλον της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.



Η θητεία της επρόκειτο κανονικά να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2027, ωστόσο



Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Κριστίν Λαγκάρντ, εξηγώντας ότι τα δύο επιθέματα που εμφανίστηκαν στο πρόσωπό της κατά την ανακοίνωση της πρόωρης αποχώρησής της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) οφείλονται σε μικρή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκίνου του δέρματος.Η 70χρονη πρόεδρος της ΕΚΤ ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) ότι θα εγκαταλείψει τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027, εννέα μήνες πριν από την προβλεπόμενη ολοκλήρωση της θητείας της, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.Ωστόσο, πέρα από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση, την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τράβηξαν τα δύο επιθέματα που ήταν ορατά στο πρόσωπό της κατά τη διάρκεια του βιντεοσκοπημένου μηνύματός της.Η Λαγκάρντ έσπευσε αρχικά να δώσει εξηγήσεις με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, επισημαίνοντας ότι είχε υποβληθεί σε μια μικρή επέμβαση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.«Απλώς για να αποφύγω οποιαδήποτε συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα επιθέματα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», έγραψε.Στην ίδια ανάρτηση απηύθυνε και μια συμβουλή προς το κοινό: «Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας και ελέγχετε τακτικά το δέρμα σας».Ωστόσο, σε ξεχωριστό εσωτερικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς το προσωπικό της ΕΚΤ, το οποίο περιήλθε σε γνώση του, η Λαγκάρντ αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα με χιούμορ.«Ξέρω ότι φαίνομαι αστεία. Δεν έκανα kickboxing στην Ταϊλάνδη», είπε, αναφερόμενη στο πρόσφατο ταξίδι της στην Μπανγκόκ για τις ετήσιες συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.πρόσθεσε.αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, παραπέμποντας στην προηγούμενη δημόσια δήλωση της Λαγκάρντ, ενώ δεν δόθηκαν πρόσθετες πληροφορίες για τον τύπο του καρκίνου ή τη χειρουργική επέμβαση.Η ανακοίνωση της Λαγκάρντ έβαλε τέλος σε πολύμηνη φημολογία σχετικά με το μέλλον της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.Η θητεία της επρόκειτο κανονικά να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2027, ωστόσο η ίδια γνωστοποίησε ότι θα αποχωρήσει στις 7 Φεβρουαρίου, ανοίγοντας νωρίτερα τη διαδικασία διαδοχής της.

Η ΕΚΤ δεν έχει διευκρινίσει ποια θα είναι τα επόμενα επαγγελματικά ή πολιτικά της βήματα.



Πάντως, η Λαγκάρντ έχει αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι θα ήθελε να εκφράζει δημόσια τις απόψεις της για τις εξελίξεις στη Γαλλία, ενόψει και των προεδρικών εκλογών του 2027.



Σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει το σκεπτικό της απόφασής της και μίλησε ανώνυμα στο Politico, η πρόωρη αποχώρηση συνδέεται με την επιθυμία της να αποκτήσει μεγαλύτερη ελευθερία δημόσιων παρεμβάσεων. Όπως ανέφερε η συγκεκριμένη πηγή, η Λαγκάρντ αποφάσισε να αποχωρήσει σχεδόν έναν χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να έχει «μεγαλύτερη ελευθερία να εκφράζει τις απόψεις της και να ασχολείται με ζητήματα πέρα από τη νομισματική πολιτική».



Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Λαγκάρντ «δεν μπορεί να παραμένει ουδέτερη όταν βλέπει τις εξελίξεις στη χώρα της και στον κόσμο».