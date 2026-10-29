Αποστόλης Τότσικας: Δεν θα με πειράξει αν τα παιδιά μου γίνουν ηθοποιοί ή όχι, θέλω να είναι καλά με τις επιλογές τους
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Αποστόλης Τότσικας Παιδιά Οικογένεια Ηθοποιός

Αποστόλης Τότσικας: Δεν θα με πειράξει αν τα παιδιά μου γίνουν ηθοποιοί ή όχι, θέλω να είναι καλά με τις επιλογές τους

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη Ρούλα Ρέβη - «Είναι 11 ετών», επισήμανε

Αποστόλης Τότσικας: Δεν θα με πειράξει αν τα παιδιά μου γίνουν ηθοποιοί ή όχι, θέλω να είναι καλά με τις επιλογές τους
Γεωργία Κοτζιά
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Για το ενδεχόμενο τα παιδιά του να ακολουθήσουν τα βήματά του στην υποκριτική απάντησε ο Αποστόλης Τότσικας, σημειώνοντας πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να είναι καλά με τις επιλογές τους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός τόνισε πως είναι πολύ δυσάρεστο να περνάει κανείς ώρες κάνοντας ένα επάγγελμα που δεν τον ικανοποιεί, γι' αυτό και θέλει απλώς τα παιδιά του να είναι ευτυχισμένα, με ό,τι κι αν επιλέξουν στο μέλλον να ασχοληθούν.

«Μου αρέσει πάρα πολύ η πατρότητα. Τα παιδιά τώρα είναι 11, έχουν μεγαλώσει. Από μικρός μου άρεσε το θέμα "οικογένεια" και να που τελικά προέκυψε», είπε αρχικά ο Αποστόλης Τότσικας και έπειτα δήλωσε για το ενδεχόμενο ο γιος και η κόρη του να γίνουν ηθοποιοί: «Θέλω να είναι καλά και ευχαριστημένα με αυτό που κάνουν. Ειδικά στις εποχές που ζούμε, το να είσαι σε ένα επάγγελμα που δεν σου αρέσει, είναι πολύ δυστυχές και το δικό μας επάγγελμα είναι το πιο όμορφο επάγγελμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε».

Δείτε το βίντεο


«Δεν θα με πειράξει καθόλου και αν τα παιδιά μου δεν γίνουν ηθοποιοί. Το θέμα είναι να κάνουν τις επιλογές τους και να είναι καλά με τις επιλογές τους», συμπλήρωσε έπειτα.
Γεωργία Κοτζιά
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