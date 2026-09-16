Πώς το ροχαλητό του συντρόφου σας μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη και τη συγκέντρωσή σας
Πώς το ροχαλητό του συντρόφου σας μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη και τη συγκέντρωσή σας
Οι ειδικοί εξηγούν πώς το ροχαλητό μπορεί να διαταράξει τον ύπνο του συντρόφου, να επηρεάσει συγκέντρωση και διάθεση και πότε χρειάζεται ιατρικός έλεγχος
Τα φώτα σβήνουν, τα κινητά μένουν στο κομοδίνο και η «καληνύχτα» είναι συχνά η τελευταία λέξη που ανταλλάσσει ένα ζευγάρι πριν αποκοιμηθεί. Μόνο που, όταν στο δωμάτιο αρχίσει το επίμονο ροχαλητό, η νύχτα μπορεί να μην είναι καθόλου καλή, ούτε και η επόμενη μέρα. Για εκείνον που προσπαθεί να κοιμηθεί δίπλα του, οι συνεχείς διακοπές του ύπνου μπορεί να μεταφραστούν σε κούραση, εκνευρισμό, δυσκολία συγκέντρωσης και προβλήματα μνήμης, σύμφωνα με ειδικούς.
Το ροχαλητό είναι τόσο συχνό, ώστε πολλές φορές αντιμετωπίζεται ως μία απλή ενόχληση. Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι όταν διαταράσσει συστηματικά τον ύπνο του ανθρώπου που κοιμάται δίπλα, οι συνέπειες μπορεί να ξεπερνούν κατά πολύ τη νυχτερινή δυσφορία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το ροχαλητό είναι τόσο συχνό, ώστε πολλές φορές αντιμετωπίζεται ως μία απλή ενόχληση. Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι όταν διαταράσσει συστηματικά τον ύπνο του ανθρώπου που κοιμάται δίπλα, οι συνέπειες μπορεί να ξεπερνούν κατά πολύ τη νυχτερινή δυσφορία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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