Food divorce: Η νέα τάση που χωρίζει τα πιάτα, αλλά μπορεί να σώσει τη σχέση
Food divorce: Η νέα τάση που χωρίζει τα πιάτα, αλλά μπορεί να σώσει τη σχέση
Όταν οι διαφορετικές διατροφικές συνήθειες μετατρέπουν καθημερινά το τραπέζι σε πεδίο μάχης, τα ξεχωριστά γεύματα μπορεί να φέρουν ηρεμία – Υπάρχει όμως μια σημαντική προϋπόθεση
Το φαγητό είναι ένα από τα μικρά τελετουργικά μιας σχέσης: Οι αγορές, το μαγείρεμα, αλλά και η ώρα του φαγητού δημιουργούν ευκαιρίες για συζήτηση, σύνδεση και φροντίδα. Τι γίνεται, όμως, όταν το φαγητό προκαλεί περισσότερους καβγάδες παρά όμορφες στιγμές; Μια τάση που συζητείται στο διαδίκτυο, το λεγόμενο «food divorce», προτείνει μια ασυνήθιστη λύση: Μείνετε μαζί, αλλά οργανώστε χωριστά τη διατροφή σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαφορετικά ψώνια και πιάτα στο ίδιο τραπέζι ή, στην πιο ακραία εκδοχή, εντελώς ανεξάρτητο μαγείρεμα και διαφορετικές ώρες φαγητού.
Μπορεί αυτή η «διατροφική ανεξαρτησία» να προστατεύσει μια σχέση από περιττές εντάσεις ή μήπως κινδυνεύει να μεγαλώσει την απόσταση ανάμεσα στους συντρόφους;
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Μπορεί αυτή η «διατροφική ανεξαρτησία» να προστατεύσει μια σχέση από περιττές εντάσεις ή μήπως κινδυνεύει να μεγαλώσει την απόσταση ανάμεσα στους συντρόφους;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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