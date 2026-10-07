Όλες οι εξελίξεις στην Παιδιατρική Ιολογία – Τι ισχύει για λοιμώξεις και εμβόλια
Όλες οι εξελίξεις στην Παιδιατρική Ιολογία – Τι ισχύει για λοιμώξεις και εμβόλια
Η συνεργασία ειδικών επιστημόνων με διαφορετικά ερευνητικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ινστιτούτου Παιδιατρικής Ιολογίας, το οποίο εστιάζει στην ενίσχυση της ποιοτικής αναβάθμισης της κατάρτισης του υγειονομικού προσωπικού στις ιογενείς λοιμώξεις της νεογνικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας
Ποια ήταν η συμβολή των Ελληνίδων γυναικών, οι οποίες εφάρμοζαν πρακτικά τη λαϊκή ιατρική στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 18ου αιώνα και των Ελλήνων ιατρών Εμμανουήλ Τιμόνη και Ιάκωβου Πυλαρινού στην ανακάλυψη του εμβολίου κατά της ευλογιάς; Ποιος είναι ο ρόλος των πολλαπλών ιογενών λοιμώξεων στην εκδήλωση διεισδυτικών βακτηριακών επιπλοκών στα παιδιά; Εκδηλώνονται απεικονιστικά ευρήματα στα έμβρυα, των οποίων οι μητέρες νοσούν με COVID-19; Μπορούν οι αδενοϊοί να προκαλέσουν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα των παιδιών; Θα μπορούσε ένα εμβόλιο κατά του ιού Coxsackie να συμβάλει στην πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη; Ποια θεραπευτικά σχήματα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας D στην παιδική ηλικία; Ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του εμβολιασμού έναντι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και τι αναμένεται στο μέλλον;
Τα ερωτήματα αυτά προσπάθησαν να απαντήσουν ειδικοί επιστήμονες στην πρόσφατη ανασκόπηση του Ινστιτούτου Παιδιατρικής Ιολογίας, η οποία δημοσιεύτηκε, με αφορμή το 11ο Συνέδριο/Εργαστήριο Παιδιατρικής Ιολογίας, στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Πειραματικής και Θεραπευτικής Ιατρικής τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.
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Τα ερωτήματα αυτά προσπάθησαν να απαντήσουν ειδικοί επιστήμονες στην πρόσφατη ανασκόπηση του Ινστιτούτου Παιδιατρικής Ιολογίας, η οποία δημοσιεύτηκε, με αφορμή το 11ο Συνέδριο/Εργαστήριο Παιδιατρικής Ιολογίας, στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Πειραματικής και Θεραπευτικής Ιατρικής τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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