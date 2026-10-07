Όλες οι εξελίξεις στην Παιδιατρική Ιολογία – Τι ισχύει για λοιμώξεις και εμβόλια

Η συνεργασία ειδικών επιστημόνων με διαφορετικά ερευνητικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ινστιτούτου Παιδιατρικής Ιολογίας, το οποίο εστιάζει στην ενίσχυση της ποιοτικής αναβάθμισης της κατάρτισης του υγειονομικού προσωπικού στις ιογενείς λοιμώξεις της νεογνικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας