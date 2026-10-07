Νοσοκομεία: Όταν τα Επείγοντα φτάνουν στα όριά τους, αυξάνεται η θνησιμότητα των ασθενών

Βρετανική έρευνα σε περισσότερους από 19.000 ασθενείς συνδέει κάθε αύξηση της πληρότητας των ΤΕΠ κατά 10% με άνοδο του κινδύνου θανάτου κατά 1% - Τι προτείνουν οι ερευνητές