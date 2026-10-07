Νοσοκομεία: Όταν τα Επείγοντα φτάνουν στα όριά τους, αυξάνεται η θνησιμότητα των ασθενών
YGEIAMOU.GR
Θνησιμότητα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΠ

Νοσοκομεία: Όταν τα Επείγοντα φτάνουν στα όριά τους, αυξάνεται η θνησιμότητα των ασθενών

Βρετανική έρευνα σε περισσότερους από 19.000 ασθενείς συνδέει κάθε αύξηση της πληρότητας των ΤΕΠ κατά 10% με άνοδο του κινδύνου θανάτου κατά 1% - Τι προτείνουν οι ερευνητές

Νοσοκομεία: Όταν τα Επείγοντα φτάνουν στα όριά τους, αυξάνεται η θνησιμότητα των ασθενών
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Όταν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λειτουργούν πέρα από τις δυνατότητές τους, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην αναμονή και την ταλαιπωρία. Νέα βρετανική έρευνα συνδέει τον συνωστισμό με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου τις εβδομάδες που ακολουθούν την προσέλευση των ασθενών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση ενόψει του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Επείγουσας Ιατρικής (EUSEM), κάθε αύξηση της πληρότητας κατά 10% συσχετίστηκε με αύξηση κατά 1% του κινδύνου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία εντός 28 ημερών. Στα τμήματα που μελετήθηκαν, η μέση πληρότητα έφτανε το 175% – αρκετά πάνω από τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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