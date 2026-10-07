Βλέπετε ολοζώντανα όνειρα; Πώς προφυλάσσει ο ύπνος REM από 83 παθήσεις

Μεγάλη μελέτη σε 95.559 ανθρώπους δείχνει ότι δεν μετρά μόνο η διάρκεια του ύπνου αλλά και η ποιότητά του - Ποια είναι η «ιδανική» διάρκεια, αλλά και η φάση του ύπνου που σχετίζεται με μεγαλύτερα οφέλη υγείας