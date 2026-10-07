Βλέπετε ολοζώντανα όνειρα; Πώς προφυλάσσει ο ύπνος REM από 83 παθήσεις
Βλέπετε ολοζώντανα όνειρα; Πώς προφυλάσσει ο ύπνος REM από 83 παθήσεις
Μεγάλη μελέτη σε 95.559 ανθρώπους δείχνει ότι δεν μετρά μόνο η διάρκεια του ύπνου αλλά και η ποιότητά του - Ποια είναι η «ιδανική» διάρκεια, αλλά και η φάση του ύπνου που σχετίζεται με μεγαλύτερα οφέλη υγείας
Ο ύπνος δεν είναι ένα ενιαίο διάστημα ανάπαυσης. Στη διάρκεια της νύχτας, ο εγκέφαλος περνά από διαφορετικά στάδια, καθένα με τη δική του λειτουργία. Και, όπως δείχνει νέα μεγάλη μελέτη, αυτή η εσωτερική δομή σχετίζεται με την πρόληψη δεκάδων ασθενειών.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο PLOS Medicine, βασίστηκε σε δεδομένα 95.559 συμμετεχόντων της UK Biobank. Για επτά ημέρες φορούσαν συσκευή καταγραφής στον καρπό, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εκτιμήσουν τη διάρκεια και τα στάδια του ύπνου, τη μεταβλητότητά του από ημέρα σε ημέρα και τις περιόδους εγρήγορσης μέσα στη νύχτα. Η πορεία της υγείας τους παρακολουθήθηκε για διάμεσο διάστημα 8,9 ετών και εξετάστηκαν συνολικά 1.049 παθήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο PLOS Medicine, βασίστηκε σε δεδομένα 95.559 συμμετεχόντων της UK Biobank. Για επτά ημέρες φορούσαν συσκευή καταγραφής στον καρπό, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εκτιμήσουν τη διάρκεια και τα στάδια του ύπνου, τη μεταβλητότητά του από ημέρα σε ημέρα και τις περιόδους εγρήγορσης μέσα στη νύχτα. Η πορεία της υγείας τους παρακολουθήθηκε για διάμεσο διάστημα 8,9 ετών και εξετάστηκαν συνολικά 1.049 παθήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα