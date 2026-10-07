Πολλαπλό μυέλωμα: Νέα ανοσοθεραπεία «τριπλής στόχευσης» – Οι 4 μελέτες που τρέχουν στην Ελλάδα

Η Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα συνεχίζει να πρωτοστατεί στην έρευνα για το πολλαπλούν μυέλωμα - Τι υπόσχεται η νέα γενιά ανοσοθεραπείας υπό αξιολόγηση σε κλινικές μελέτες