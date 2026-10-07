Πολλαπλό μυέλωμα: Νέα ανοσοθεραπεία «τριπλής στόχευσης» – Οι 4 μελέτες που τρέχουν στην Ελλάδα
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Πολλαπλούν Μυέλωμα Κλινικές μελέτες

Πολλαπλό μυέλωμα: Νέα ανοσοθεραπεία «τριπλής στόχευσης» – Οι 4 μελέτες που τρέχουν στην Ελλάδα

Η Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα συνεχίζει να πρωτοστατεί στην έρευνα για το πολλαπλούν μυέλωμα - Τι υπόσχεται η νέα γενιά ανοσοθεραπείας υπό αξιολόγηση σε κλινικές μελέτες

Πολλαπλό μυέλωμα: Νέα ανοσοθεραπεία «τριπλής στόχευσης» – Οι 4 μελέτες που τρέχουν στην Ελλάδα
ygeiamou.gr team
Η θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με την εισαγωγή νέων προσεγγίσεων ανοσοθεραπείας που αξιοποιούν το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα για την αναγνώριση και καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Παρά τη σημαντική αυτή πρόοδο, η υποτροπή της νόσου και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις διαθέσιμες θεραπείες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, καθιστώντας αναγκαία την ανάπτυξη θεραπειών με νέους μηχανισμούς δράσης, με σκοπό τη βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρει ότι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη αποτελεί η ανάπτυξη των τριειδικών αντισωμάτων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναγνωρίζουν ταυτόχρονα περισσότερους από έναν θεραπευτικούς στόχους.

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ygeiamou.gr team
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