Διαγνωστικά κέντρα: Καταγγέλλουν υπερ-συνταγογράφηση της TSH για τον θυρεοειδή παρά τους «κόφτες»
YGEIAMOU.GR
Συνταγογράφηση ΠΟΕΡΓΙ Θυρεοειδής

Διαγνωστικά κέντρα: Καταγγέλλουν υπερ-συνταγογράφηση της TSH για τον θυρεοειδή παρά τους «κόφτες»

Η Ομοσπονδία εργαστηριακών γιατρών καταγγέλλει καταχρηστική χρήση των εξαιρέσεων στη συνταγογράφηση εξετάσεων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την TSH και τους καρκινικούς δείκτες

Διαγνωστικά κέντρα: Καταγγέλλουν υπερ-συνταγογράφηση της TSH για τον θυρεοειδή παρά τους «κόφτες»
ygeiamou.gr team
Για φαινόμενα καταχρηστικής αξιοποίησης των εξαιρέσεων στους κανόνες επαναληψιμότητας εργαστηριακών εξετάσεων κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), υποστηρίζοντας ότι οι νέοι περιορισμοί στη συνταγογράφηση μπορούν να παρακάμπτονται χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της πραγματικής κλινικής κατάστασης των ασθενών.

Η Ομοσπονδία σε καταγγελία της αναφέρεται στην υπουργική απόφαση του Σεπτεμβρίου 2025, με την οποία θεσπίστηκαν αυστηρότεροι χρονικοί περιορισμοί για σειρά εργαστηριακών εξετάσεων, με στόχο τον περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης και της σχετικής δαπάνης. Όπως επισημαίνει, είχε χαιρετίσει την κατεύθυνση αυτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι περιορισμοί δεν μπορούν να καλύπτουν όλες τις εξατομικευμένες ανάγκες των ασθενών.

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ygeiamou.gr team
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