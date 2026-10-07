Διαγνωστικά κέντρα: Καταγγέλλουν υπερ-συνταγογράφηση της TSH για τον θυρεοειδή παρά τους «κόφτες»
Διαγνωστικά κέντρα: Καταγγέλλουν υπερ-συνταγογράφηση της TSH για τον θυρεοειδή παρά τους «κόφτες»
Η Ομοσπονδία εργαστηριακών γιατρών καταγγέλλει καταχρηστική χρήση των εξαιρέσεων στη συνταγογράφηση εξετάσεων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την TSH και τους καρκινικούς δείκτες
Για φαινόμενα καταχρηστικής αξιοποίησης των εξαιρέσεων στους κανόνες επαναληψιμότητας εργαστηριακών εξετάσεων κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), υποστηρίζοντας ότι οι νέοι περιορισμοί στη συνταγογράφηση μπορούν να παρακάμπτονται χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της πραγματικής κλινικής κατάστασης των ασθενών.
Η Ομοσπονδία σε καταγγελία της αναφέρεται στην υπουργική απόφαση του Σεπτεμβρίου 2025, με την οποία θεσπίστηκαν αυστηρότεροι χρονικοί περιορισμοί για σειρά εργαστηριακών εξετάσεων, με στόχο τον περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης και της σχετικής δαπάνης. Όπως επισημαίνει, είχε χαιρετίσει την κατεύθυνση αυτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι περιορισμοί δεν μπορούν να καλύπτουν όλες τις εξατομικευμένες ανάγκες των ασθενών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Ομοσπονδία σε καταγγελία της αναφέρεται στην υπουργική απόφαση του Σεπτεμβρίου 2025, με την οποία θεσπίστηκαν αυστηρότεροι χρονικοί περιορισμοί για σειρά εργαστηριακών εξετάσεων, με στόχο τον περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης και της σχετικής δαπάνης. Όπως επισημαίνει, είχε χαιρετίσει την κατεύθυνση αυτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι περιορισμοί δεν μπορούν να καλύπτουν όλες τις εξατομικευμένες ανάγκες των ασθενών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα