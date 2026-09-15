Δυνατή η Ελλάδα στην έρευνα, αλλά χωρίς «αντίκρισμα» για την οικονομία – Μελέτη της διαΝΕΟσις
Δυνατή η Ελλάδα στην έρευνα, αλλά χωρίς «αντίκρισμα» για την οικονομία – Μελέτη της διαΝΕΟσις
Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην έρευνα και την καινοτομία, με αυξημένες επενδύσεις, ισχυρότερο ερευνητικό δυναμικό και ανάπτυξη των start-ups. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές αδυναμίες στη σύνδεση έρευνας και αγοράς
Σημαντική πρόοδο, αλλά και μεγάλες αδυναμίες που εξακολουθούν να εμποδίζουν την προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα, καταγράφει η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις για το ελληνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας. Η εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα της μελέτης είναι διττή: Η χώρα μας διαθέτει μεν ισχυρότερο ερευνητικό δυναμικό, περισσότερες επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη και ένα σημαντικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, όμως δυσκολεύεται ακόμη να μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε προϊόντα, εξαγωγές και υψηλότερη παραγωγικότητα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη έφτασαν το 2024 τα 3,66 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 1,54% του ΑΕΠ, αυξημένες κατά 1,3 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Η Ελλάδα ανέβηκε έτσι από τη 16η στη 13η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ως προς την ένταση των ερευνητικών δαπανών. Σημαντική είναι και η αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων, αν και η σχετική επίδοση παραμένει χαμηλή σε ευρωπαϊκή σύγκριση.
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Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη έφτασαν το 2024 τα 3,66 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 1,54% του ΑΕΠ, αυξημένες κατά 1,3 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Η Ελλάδα ανέβηκε έτσι από τη 16η στη 13η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ως προς την ένταση των ερευνητικών δαπανών. Σημαντική είναι και η αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων, αν και η σχετική επίδοση παραμένει χαμηλή σε ευρωπαϊκή σύγκριση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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