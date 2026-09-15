Πόσο συχνά αυτοσαρκάζεστε και τι αποκαλύπτει αυτό για την προσωπικότητά σας
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Αίσθηση του εαυτού Ανασφάλεια Αυτοεκτίμηση Αυτοπεποίθηση Αυτοσαρκασμός Γέλιο Προσωπικότητα Χιούμορ

Πόσο συχνά αυτοσαρκάζεστε και τι αποκαλύπτει αυτό για την προσωπικότητά σας

Το να γελάμε με τα λάθη και τις ατέλειές μας μπορεί να αποτελεί ένδειξη συναισθηματικής ανθεκτικότητας. Όταν όμως το χιούμορ μετατρέπεται σε αυτοϋποτίμηση, η εικόνα αλλάζει. Τι δείχνει η έρευνα για τον αυτοσαρκασμό και την ψυχική υγεία

Πόσο συχνά αυτοσαρκάζεστε και τι αποκαλύπτει αυτό για την προσωπικότητά σας
Βίκυ Βενιού
Η ικανότητα να γελά κανείς με τον εαυτό του θεωρείται συχνά ένδειξη αυτοπεποίθησης και συναισθηματικής ανθεκτικότητας. Μπορεί να απαλύνει την αμηχανία μιας ενοχλητικής στιγμής, να θέσει τα λάθη σε σωστή προοπτική και να κάνει τις αναπόφευκτες αμήχανες καταστάσεις της ζωής πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν.

Τελικά, πόσο καλός είναι ο αυτοσαρκασμός για την ψυχική μας υγεία; Όπως εξηγεί στο Psychology Today ο Bence Nanay, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας και του Κέιμπριτζ, η απάντηση είναι σύνθετη. Ορισμένες μελέτες συνδέουν το αυτοσαρκαστικό χιούμορ με χειρότερα ψυχολογικά αποτελέσματα, ενώ άλλες υποδηλώνουν ότι το να γελάμε με τον εαυτό μας μπορεί να ενισχύει την αυτοεκτίμηση, τη συναισθηματική ανθεκτικότητα και την ευημερία.

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Βίκυ Βενιού
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