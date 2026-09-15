Πόσο συχνά αυτοσαρκάζεστε και τι αποκαλύπτει αυτό για την προσωπικότητά σας

Το να γελάμε με τα λάθη και τις ατέλειές μας μπορεί να αποτελεί ένδειξη συναισθηματικής ανθεκτικότητας. Όταν όμως το χιούμορ μετατρέπεται σε αυτοϋποτίμηση, η εικόνα αλλάζει. Τι δείχνει η έρευνα για τον αυτοσαρκασμό και την ψυχική υγεία