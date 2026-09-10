1,7 εκατ. θάνατοι το χρόνο από το παθητικό κάπνισμα παγκοσμίως – 767 εκατ. παιδιά εκτίθενται στον καπνό
YGEIAMOU.GR
Κάπνισμα Λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος Παθητικό καπνισμα Παιδιά

1,7 εκατ. θάνατοι το χρόνο από το παθητικό κάπνισμα παγκοσμίως – 767 εκατ. παιδιά εκτίθενται στον καπνό

Περισσότεροι από 2,7 δισ. άνθρωποι παγκοσμίως εκτέθηκαν στο παθητικό κάπνισμα το 2023 – Τι αποκαλύπτει μεγάλη μελέτη σε 204 χώρες για τις επιπτώσεις σε καρδιά και αναπνευστικό και γιατί γυναίκες και παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο

1,7 εκατ. θάνατοι το χρόνο από το παθητικό κάπνισμα παγκοσμίως – 767 εκατ. παιδιά εκτίθενται στον καπνό
Κλέλια Γιαρίμογλου
Σχεδόν 1,7 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι παγκοσμίως το 2023 αποδίδονται στην έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, σύμφωνα με νέα μεγάλη διεθνή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Public Health.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος: Περισσότεροι από 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες εκατομμύρια παιδιά, εκτέθηκαν στον καπνό άλλων ανθρώπων. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η έκθεση αυτή συνδέθηκε με περίπου 1,66 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους, καθώς και με σημαντική επιβάρυνση από ασθένειες και αναπηρία.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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