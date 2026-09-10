1,7 εκατ. θάνατοι το χρόνο από το παθητικό κάπνισμα παγκοσμίως – 767 εκατ. παιδιά εκτίθενται στον καπνό

Περισσότεροι από 2,7 δισ. άνθρωποι παγκοσμίως εκτέθηκαν στο παθητικό κάπνισμα το 2023 – Τι αποκαλύπτει μεγάλη μελέτη σε 204 χώρες για τις επιπτώσεις σε καρδιά και αναπνευστικό και γιατί γυναίκες και παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο