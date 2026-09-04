ΕΟΔΥ: 4 μέτρα για καθαρούς παιδικούς σταθμούς ώστε να μην αρρωσταίνουν τα παιδιά
ΕΟΔΥ: 4 μέτρα για καθαρούς παιδικούς σταθμούς ώστε να μην αρρωσταίνουν τα παιδιά
Ο ΕΟΔΥ συστήνει τέσσερις βασικούς τρόπους πρόληψης των λοιμώξεων σε σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς: Εμβολιασμό, σωστή υγιεινή των χεριών, καλό αερισμό και αναπνευστική υγιεινή
Τέσσερις βασικούς άξονες για την πρόληψη και τον περιορισμό της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις σχολικές μονάδες αναδεικνύει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Πρόκειται για τον εμβολιασμό, την υγιεινή των χεριών, τον αερισμό των χώρων και την αναπνευστική υγιεινή, πρακτικές που, όταν εφαρμόζονται καθημερινά, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος. Όπως υπογραμμίζει ο Οργανισμός σε έγγραφό του, η πρόληψη είναι συλλογική υπόθεση: Προσωπικό των σχολικών μονάδων, γονείς, κηδεμόνες και παιδιά έχουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της μετάδοσης των λοιμώξεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται για τον εμβολιασμό, την υγιεινή των χεριών, τον αερισμό των χώρων και την αναπνευστική υγιεινή, πρακτικές που, όταν εφαρμόζονται καθημερινά, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος. Όπως υπογραμμίζει ο Οργανισμός σε έγγραφό του, η πρόληψη είναι συλλογική υπόθεση: Προσωπικό των σχολικών μονάδων, γονείς, κηδεμόνες και παιδιά έχουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της μετάδοσης των λοιμώξεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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