Συνταξιοδοτικά προγράμματα, η έξυπνη κίνηση για «τα γεράματα»
Συνταξιοδοτικά προγράμματα, η έξυπνη κίνηση για «τα γεράματα»
Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα λειτουργούν συμπληρωματικά προς την κρατική σύνταξη – Γιατί η διάρκεια των 30 ή 40 ετών μπορεί να κάνει τη διαφορά
Το συναταξιοδοτικό «κενό» στην Ελλάδα παραμένει πρόβλημα άλυτο καθώς οι πολίτες που ολοκληρώνουν τον εργασιακό τους βίο και περνούν στην περίοδο της σύνταξης καταγράφουν απώλειες σημαντικές στο μηνιαίο τους εισόδημα. Η έγκαιρη αποταμίευση είναι η μοναδική λύση αλλά ατυχώς σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα 6 στους 10 Έλληνες, δεν αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους.
Αυτό δείχνει ότι η μετάβαση στην σύνταξη είναι λυπηρή καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δομήσει την ζωή τους με βάση το εισόδημά τους και περνώντας στην συνταξιοδοτική περίοδο διαπιστώνουν ότι το εισόδημά τους (η σύνταξη) δεν επαρκεί για να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσής τους. Η μετάπτωση αυτή σε ασθενέστερες οικονομικές συνθήκες σηματοδοτεί ψυχολογική πίεση και φέρνει αδιέξοδα όταν μάλιστα κάποιες φορές οι ανάγκες των συνταξιούχων είναι και μεγαλύτερες από την προηγούμενη εργασιακή τους ζωή γεγονός που εντείνει την οικονομική τους δυσκολία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό δείχνει ότι η μετάβαση στην σύνταξη είναι λυπηρή καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δομήσει την ζωή τους με βάση το εισόδημά τους και περνώντας στην συνταξιοδοτική περίοδο διαπιστώνουν ότι το εισόδημά τους (η σύνταξη) δεν επαρκεί για να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσής τους. Η μετάπτωση αυτή σε ασθενέστερες οικονομικές συνθήκες σηματοδοτεί ψυχολογική πίεση και φέρνει αδιέξοδα όταν μάλιστα κάποιες φορές οι ανάγκες των συνταξιούχων είναι και μεγαλύτερες από την προηγούμενη εργασιακή τους ζωή γεγονός που εντείνει την οικονομική τους δυσκολία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα