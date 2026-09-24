Συνταξιοδοτικά προγράμματα, η έξυπνη κίνηση για «τα γεράματα»
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Συνταξιοδοτικά προγράμματα, η έξυπνη κίνηση για «τα γεράματα»

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα λειτουργούν συμπληρωματικά προς την κρατική σύνταξη – Γιατί η διάρκεια των 30 ή 40 ετών μπορεί να κάνει τη διαφορά

Συνταξιοδοτικά προγράμματα, η έξυπνη κίνηση για «τα γεράματα»
Γιάννης Βερμισσώ
Το συναταξιοδοτικό «κενό» στην Ελλάδα παραμένει πρόβλημα άλυτο καθώς οι πολίτες που ολοκληρώνουν τον εργασιακό τους βίο και περνούν στην περίοδο της σύνταξης καταγράφουν απώλειες σημαντικές στο μηνιαίο τους εισόδημα. Η έγκαιρη αποταμίευση είναι η μοναδική λύση αλλά ατυχώς σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα 6 στους 10 Έλληνες, δεν αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους.

Αυτό δείχνει ότι η μετάβαση στην σύνταξη είναι λυπηρή καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δομήσει την ζωή τους με βάση το εισόδημά τους και περνώντας στην συνταξιοδοτική περίοδο διαπιστώνουν ότι το εισόδημά τους (η σύνταξη) δεν επαρκεί για να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσής τους. Η μετάπτωση αυτή σε ασθενέστερες οικονομικές συνθήκες σηματοδοτεί ψυχολογική πίεση και φέρνει αδιέξοδα όταν μάλιστα κάποιες φορές οι ανάγκες των συνταξιούχων είναι και μεγαλύτερες από την προηγούμενη εργασιακή τους ζωή γεγονός που εντείνει την οικονομική τους δυσκολία.

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Γιάννης Βερμισσώ
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