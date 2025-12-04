Καρκίνος προστάτη: Ποια είναι τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα; Γιατρός του Χάρβαρντ εξηγεί

Ο καρκίνος του προστάτη συχνά δεν έχει συμπτώματα, ενώ ακόμα κι αν εμφανιστούν ενοχλήσεις, μπορούν εύκολα να υποδηλώνουν άλλες καταστάσεις. Ένας γιατρός του Χάρβαρντ εξηγεί