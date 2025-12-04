Καρκίνος προστάτη: Ποια είναι τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα; Γιατρός του Χάρβαρντ εξηγεί
Καρκίνος προστάτη: Ποια είναι τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα; Γιατρός του Χάρβαρντ εξηγεί

Ο καρκίνος του προστάτη συχνά δεν έχει συμπτώματα, ενώ ακόμα κι αν εμφανιστούν ενοχλήσεις, μπορούν εύκολα να υποδηλώνουν άλλες καταστάσεις. Ένας γιατρός του Χάρβαρντ εξηγεί

Καρκίνος προστάτη: Ποια είναι τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα; Γιατρός του Χάρβαρντ εξηγεί
Μαρία Κοτοπούλη
Ο προληπτικός έλεγχος με την εξέταση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο του προστάτη σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανιστούν συμπτώματα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις ανδρών που διαγιγνώσκονται μόνο όταν η νόσος εκδηλωθεί με ενοχλήσεις.

O Δρ. Marc B. Garnick, καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και στο Beth Israel Deaconess Medical Center αναλύει παρακάτω πότε τα συμπτώματα είναι αθώα και πότε κρύβουν έναν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Μαρία Κοτοπούλη
