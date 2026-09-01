Γεωργιάδης: Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση στο ΕΣΥ – Τι αλλάζει

Η φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια, από το νοσοκομειακό φαρμακείο έως τη χορήγηση - Όλα όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης