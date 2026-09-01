Γεωργιάδης: Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση στο ΕΣΥ – Τι αλλάζει
Γεωργιάδης: Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση στο ΕΣΥ – Τι αλλάζει
Η φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια, από το νοσοκομειακό φαρμακείο έως τη χορήγηση - Όλα όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης
Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, τίθεται σε λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης, ένα έργο που εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται και παρακολουθείται η φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, το νέο σύστημα θα επιτρέπει για πρώτη φορά πλήρη ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα της αγωγής, από την ιατρική εντολή και την εκτέλεσή της από το νοσοκομειακό φαρμακείο έως τη χορήγηση του φαρμάκου στον ασθενή, με στόχο τη μείωση των σφαλμάτων, την ενίσχυση της ασφάλειας και τον καλύτερο έλεγχο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, το νέο σύστημα θα επιτρέπει για πρώτη φορά πλήρη ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα της αγωγής, από την ιατρική εντολή και την εκτέλεσή της από το νοσοκομειακό φαρμακείο έως τη χορήγηση του φαρμάκου στον ασθενή, με στόχο τη μείωση των σφαλμάτων, την ενίσχυση της ασφάλειας και τον καλύτερο έλεγχο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα