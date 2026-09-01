Γεωργιάδης: Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση στο ΕΣΥ – Τι αλλάζει
YGEIAMOU.GR
Άδωνις Γεωργιάδης Ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΕΣΥ

Γεωργιάδης: Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση στο ΕΣΥ – Τι αλλάζει

Η φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια, από το νοσοκομειακό φαρμακείο έως τη χορήγηση - Όλα όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης

Γεωργιάδης: Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση στο ΕΣΥ – Τι αλλάζει
ygeiamou.gr team
Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, τίθεται σε λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης, ένα έργο που εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται και παρακολουθείται η φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, το νέο σύστημα θα επιτρέπει για πρώτη φορά πλήρη ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα της αγωγής, από την ιατρική εντολή και την εκτέλεσή της από το νοσοκομειακό φαρμακείο έως τη χορήγηση του φαρμάκου στον ασθενή, με στόχο τη μείωση των σφαλμάτων, την ενίσχυση της ασφάλειας και τον καλύτερο έλεγχο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης