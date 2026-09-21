Μάθετε τα πάντα για την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια – Τη συχνότερη κληρονομική νόσο της καρδιάς
Μάθετε τα πάντα για την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια – Τη συχνότερη κληρονομική νόσο της καρδιάς
Ποια συμπτώματα πρέπει να μας κινητοποιήσουν, γιατί το οικογενειακό ιστορικό είναι καθοριστικό και πώς η έγκαιρη διάγνωση ανοίγει τον δρόμο για αποτελεσματική αντιμετώπιση
*Γράφουν ο κύριος Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και ο κύριος Άγγελος Γ. Ρηγόπουλος MD, PhD, FESC, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος Ασθενών με Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια στις ΗΠΑ (HCMA) με τη στήριξη του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC) και της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) έχουν καθιερώσει την τελευταία Τετάρτη του Φεβρουαρίου ως Ημέρα για την ενημέρωση και την επίγνωση της σημασίας της Υπερτροφικής Μυοκαρδιοπάθειας.
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