Εμβοές: Το να ζείτε με έναν ήχο που δεν σταματά είναι εξουθενωτικό – Τι να κάνετε
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εμβοές Ακοή

Εμβοές: Το να ζείτε με έναν ήχο που δεν σταματά είναι εξουθενωτικό – Τι να κάνετε

Ειδικοί εξηγούν γιατί το βουητό ή το σφύριγμα στα αυτιά μπορεί να γίνει εξουθενωτικό και ποιες παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείρισή του

Εμβοές: Το να ζείτε με έναν ήχο που δεν σταματά είναι εξουθενωτικό – Τι να κάνετε
Κλέλια Γιαρίμογλου
Για κάποιους μοιάζει με ένα επίμονο σφύριγμα. Για άλλους με βουητό, βόμβο ή έναν οξύ ήχο που εμφανίζεται χωρίς να υπάρχει κάποια εξωτερική πηγή. Οι εμβοές μπορεί να είναι περιστασιακές ή να μετατραπούν σε έναν μόνιμο «ήχο στο παρασκήνιο», επηρεάζοντας τον ύπνο, τη συγκέντρωση, τη διάθεση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σημαντικά την καθημερινότητα.

Σε πρόσφατο αφιέρωμά του, ο Guardian συγκεντρώνει τις απόψεις ειδικών στην ακοολογία, την ψυχολογία και τη φυσικοθεραπεία σχετικά με τους μηχανισμούς των εμβοών και τις διαθέσιμες επιλογές αντιμετώπισης. Όπως επισημαίνουν, δεν υπάρχει μία θεραπεία που να εξαλείφει τις εμβοές σε όλους τους ανθρώπους, υπάρχουν όμως διαφορετικές παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν την ενόχληση και να βοηθήσουν τον ασθενή να διαχειριστεί καλύτερα το σύμπτωμα.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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