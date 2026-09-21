Μην πετάξετε αυτές τις ιατρικές αποδείξεις – Ποιες καλύπτει το ασφαλιστήριο υγείας
Μην πετάξετε αυτές τις ιατρικές αποδείξεις – Ποιες καλύπτει το ασφαλιστήριο υγείας
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι για τα ιατρικά έξοδα που συνδέονται με μια νοσηλεία ή επέμβαση – Πότε καταβάλλεται η αποζημίωση και γιατί οι αποδείξεις είναι απαραίτητες
Όσοι έχουν πρόγραμμα ασφάλισης Υγείας και το χρησιμοποιήσουν για κάποια νοσηλεία ενδέχεται να έχουν έξοδα για ιατρικές εξετάσεις που χρειάζονται να γίνουν πρίν και μετά από την νοσηλεία τους.
Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να είναι πολλές και ακριβές και το ευχάριστο θα ήταν να καλύπτονται από το ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας. Συμβαίνει όμως αυτό και σε όλα τα προγράμματα; Το σύνηθες είναι να καλύπτονται αφού περιλαμβάνονται στο πλαίσιο όσων χρειάζονται αφού ο ασφαλισμένος θα κάνει κάποια ιατρική επέμβαση, θα νοσηλευθεί και συνεπώς όλα αυτά αποτελούν παραμέτρους της νοσηλείας. Ωστόσο η κάλυψη αυτών των εξετάσεων δεν γίνεται όπως συμβαίνει με την νοσηλεία ή την επέμβαση. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να είναι πολλές και ακριβές και το ευχάριστο θα ήταν να καλύπτονται από το ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας. Συμβαίνει όμως αυτό και σε όλα τα προγράμματα; Το σύνηθες είναι να καλύπτονται αφού περιλαμβάνονται στο πλαίσιο όσων χρειάζονται αφού ο ασφαλισμένος θα κάνει κάποια ιατρική επέμβαση, θα νοσηλευθεί και συνεπώς όλα αυτά αποτελούν παραμέτρους της νοσηλείας. Ωστόσο η κάλυψη αυτών των εξετάσεων δεν γίνεται όπως συμβαίνει με την νοσηλεία ή την επέμβαση. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα