Μην πετάξετε αυτές τις ιατρικές αποδείξεις – Ποιες καλύπτει το ασφαλιστήριο υγείας

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι για τα ιατρικά έξοδα που συνδέονται με μια νοσηλεία ή επέμβαση – Πότε καταβάλλεται η αποζημίωση και γιατί οι αποδείξεις είναι απαραίτητες