Πώς η ντομάτα «φρενάρει» τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ – Και όμως το μυστικό δεν είναι το λυκοπένιο
YGEIAMOU.GR
Λιπώδης νόσος του ήπατος Ντομάτα

Πώς η ντομάτα «φρενάρει» τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ – Και όμως το μυστικό δεν είναι το λυκοπένιο

Πέρα από το γνωστό λυκοπένιο, οι ερευνητές εξετάζουν το φυτοένιο ως πιθανό σύμμαχο απέναντι στη λιπώδη νόσο του ήπατος - Πού περιέχεται

Πώς η ντομάτα «φρενάρει» τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ – Και όμως το μυστικό δεν είναι το λυκοπένιο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Για χρόνια, όταν η συζήτηση πήγαινε στα οφέλη της ντομάτας, το ενδιαφέρον στρεφόταν σχεδόν πάντα στο λυκοπένιο, τη χρωστική που της δίνει το έντονο κόκκινο χρώμα. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Tufts, όμως, στρέφει το βλέμμα σε μια λιγότερο γνωστή ένωση: το φυτοένιο (phytoene).

Πρόκειται για έναν άχρωμο πρόδρομο του λυκοπενίου, δηλαδή μια ουσία που τα φυτά χρησιμοποιούν ως «δομικό υλικό» για να παράγουν λυκοπένιο και άλλα καροτενοειδή. Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Molecular Nutrition & Food Research, το φυτοένιο φάνηκε να περιορίζει τη σοβαρότητα της λιπώδους νόσου του ήπατος σε ποντίκια που ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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