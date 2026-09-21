Πολυφαρμακία: 5 χάπια την ημέρα παίρνει ο ένας στους επτά – Οι συνδυασμοί που αυξάνουν τις παρενέργειες

Η πολυφαρμακία μπορεί να κρύβει έναν λιγότερο προφανή κίνδυνο: Ένα νέο φάρμακο χορηγείται για την αντιμετώπιση της παρενέργειας ενός άλλου, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο συνταγογράφησης και ανεπιθύμητων ενεργειών