Πολυφαρμακία: 5 χάπια την ημέρα παίρνει ο ένας στους επτά – Οι συνδυασμοί που αυξάνουν τις παρενέργειες
Πολυφαρμακία: 5 χάπια την ημέρα παίρνει ο ένας στους επτά – Οι συνδυασμοί που αυξάνουν τις παρενέργειες
Η πολυφαρμακία μπορεί να κρύβει έναν λιγότερο προφανή κίνδυνο: Ένα νέο φάρμακο χορηγείται για την αντιμετώπιση της παρενέργειας ενός άλλου, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο συνταγογράφησης και ανεπιθύμητων ενεργειών
Η ταυτόχρονη λήψη πολλών φαρμάκων αποτελεί πραγματικότητα για εκατομμύρια ανθρώπους, ιδίως ηλικιωμένους που πάσχουν από διάφορες χρόνιες παθήσεις. Ωστόσο, οι ερευνητές εφιστούν την προσοχή σ’ ένα σχετικά άγνωστο φαινόμενο: Μερικές φορές, ένα φάρμακο συνταγογραφείται όχι για μια νέα ασθένεια, αλλά για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης ενέργειας ενός άλλου φαρμάκου. Γνωστό ως «αλυσιδωτή συνταγογράφηση», το φαινόμενο μπορεί να επιβαρύνει τους ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα ενδέχεται να παρεμποδίσει την αναγνώριση της αρχικής αιτίας των συμπτωμάτων.
Μια καναδική μελέτη έχει εντοπίσει 24 συχνούς και δυνητικά επιβλαβείς συνδυασμούς φαρμακευτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών που αφορούν σε στατίνες και αντιφλεγμονώδη παυσίπονα, συμπληρώματα σιδήρου και καθαρτικά, καθώς και φάρμακα για την άνοια σε συνδυασμό με υπναγωγά χάπια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια καναδική μελέτη έχει εντοπίσει 24 συχνούς και δυνητικά επιβλαβείς συνδυασμούς φαρμακευτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών που αφορούν σε στατίνες και αντιφλεγμονώδη παυσίπονα, συμπληρώματα σιδήρου και καθαρτικά, καθώς και φάρμακα για την άνοια σε συνδυασμό με υπναγωγά χάπια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα